Petrolul, pas mare spre Liga 2. Antrenorul ploieștenilor, pe bancă în ziua în care a murit mama sa

Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a primit în această dimineață o veste devastatoare, chiar înaintea partidei cu Metaloglobus, din etapa a doua a play-out-ului din Superliga. Mama sa a murit, dar tehnicianul prahovenilor a ales să rămână alături de elevii săi, pentru meciul de la Clinceni.

Acest lucru nu i-a ajutat pe galben-albaștri, care au evoluat lamentabil și au pierdut în fața ultimei clasate. Singurul gol al meciului a fost marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty, Metaloglobus obținând a treia victorie din acest sezon, în 32 de etape. Bucureștenii arată o nouă față de când au fost preluați de Florin Bratu, sub comanda acestuia obținând 4 puncte, după 0-0 cu FCSB și 1-0 cu Petrolul.

Ploieștenii sunt pe locul 7, la 4 puncte distanță de Csikszereda (care a remizat 1-1 astăzi cu Farul) și, la cum joacă, nu au cum să evite locurile de baraj pentru menținere/ promovare în Superliga. Asta dacă nu cad și mai jos, Hermannstadt și Metaloglobus fiind la 4, respectiv 6 puncte în spatele găzarilor.