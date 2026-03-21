Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Petrolul, pas mare spre Liga 2. Antrenorul ploieștenilor, pe bancă în ziua în care a murit mama sa

Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a primit în această dimineață o veste devastatoare, chiar înaintea partidei cu Metaloglobus, din etapa a doua a play-out-ului din Superliga. Mama sa a murit, dar tehnicianul prahovenilor a ales să rămână alături de elevii săi, pentru meciul de la Clinceni.

Eugen Neagoe trece prin clipe dificile. Foto Sportpictures
Eugen Neagoe trece prin clipe dificile. Foto Sportpictures

Acest lucru nu i-a ajutat pe galben-albaștri, care au evoluat lamentabil și au pierdut în fața ultimei clasate. Singurul gol al meciului a fost marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty, Metaloglobus obținând a treia victorie din acest sezon, în 32 de etape. Bucureștenii arată o nouă față de când au fost preluați de Florin Bratu, sub comanda acestuia obținând 4 puncte, după 0-0 cu FCSB și 1-0 cu Petrolul.

Ploieștenii sunt pe locul 7, la 4 puncte distanță de Csikszereda (care a remizat 1-1 astăzi cu Farul) și, la cum joacă, nu au cum să evite locurile de baraj pentru menținere/ promovare în Superliga. Asta dacă nu cad și mai jos, Hermannstadt și Metaloglobus fiind la 4, respectiv 6 puncte în spatele găzarilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
„Lucrați de acasă, evitați călătoriile“. După pandemie, un nou lockdown a început: „criza energetică“. Ce recomandă lumii Agenția Internațională pentru Energie
gandul.ro
image
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E fanatic”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașul din Italia în care se înmulțesc atacurile asupra turiștilor pe timp de noapte: „Siguranța a devenit o urgență reală”
libertatea.ro
image
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
cancan.ro
image
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
6 obiceiuri frecvente când speli rufe care îți cresc factura la energie
playtech.ro
image
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Din ce își câștigă banii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Fiul Marei Bănică, agresat la școală de un profesor! Jurnalista a cerut ordin de protecție, după ce Dima a fost lovit cu picioarele: „Sunt șocată”
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Marte trigon Jupiter pe 21 martie 2026. Trei zodii care vor fi lovite de Cupidon în această perioadă
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”
click.ro
image
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027
click.ro
image
Istoria ruinată a Capitalei! Cum a ajuns Casa Pompiliu Eliade de la „Castelul de pe chei” la groapa de gunoi de azi
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
