Shakira, despre cel mai romantic gest pe care l-a făcut pentru Pique: „l-am întrebat pe piloți dacă pot ateriza”

Aflată în mijlocul unui proces în care e acuzată că ar fi fraudat statul spaniol cu 14,5 milioane de euro în perioada 2011-2014, Shakira a făcut alte dezvăluiri despre Gerard Pique, potrivit gsp.ro.

Cântăreața columbiană a încercat să dovedească că, înainte de 2015, nu a locuit în Spania și că nu avea obligația de a plăti taxe în această țară, relatând despre începuturile relației sale cu Pique.

Shakira și Pique, cu care are doi copii, Milan și Sasha, s-au cunoscut în 2010, dar confirmarea relației lor a avut loc un an mai târziu. Ca să convingă judecătorul că nu locuia în Spania, ci doar îl vizita pe Pique, cântăreața a povestit în instanței o întâmplare din 2011, când se afla într-un turneu mondial și când era la finalul relației cu argentinianul Antonio de la Rúa.

„Am călătorit din Marrakech până în Croația. Zburam deasupra Barcelonei și l-am întrebat pe pilotul avionului dacă pot ateriza pentru scurt timp doar pentru a-i da un sărut lui Gerard. A fost cel mai romantic lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea”, a spus artista.

Argumentul demontat de autoritățile fiscale spaniole

Potrivit El Pais, cântăreața columbiană a cumpărat, în 2004, o casă în Nassau, unde a locuit cu Antonio de la Rúa, iar după trei ani, Bahamas i-a acordat un permis de ședere permanentă. Avocații Shakirei au încercat să demonstreze că acolo își avea, de fapt reședința, argument demontat de autoritățile fiscale spaniole, care au arătat că un astfel de certificat este eliberat celor care cumpără o casă de o anumită valoare, indiferent dacă au sau nu reședința acolo.

Shakira susține că, deși avea o relației cu Pique, nu a petrecut în Spania 183 de zile din an (jumătate de an plus o zi) la care se raportează de legislația spaniolă, pentru a fi considerată rezidentă fiscală.

În 2013 l-a născut pe Milan, primul copil cu Pique. Vedeta columbiană spune că deși nașterea a avut loc la Barcelona, nu s-a stabilit aici:

„Am născut și mi-am luat copilul nou-născut cu mine. L-am purtat peste tot cu mine, ca acele mame indigene care își poartă copiii în spate”.

Artista a mai mărturisit că și-ar fi dorit să nască în SUA, dar a optat pentru Barcelona la insistențele lui Pique.

Potrivit El Pais, în timpul procesului, Shakira a vorbit și despre relația dintre fundașul Barcelonei și Pep Guardiola, antrenorul echipei.

„Gerard a avut o relație destul de complicată cu Barça. Cu Guardiola a avut o relație foarte tensionată, de tipul «Pleci tu sau plec eu!». o situație care l-a făcut să sufere foarte mult", a adăugat cântăreața columbiană.