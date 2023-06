Gerard Pique caută inel de logodnă, după ce Shakira l-a înlocuit cu un superstar mondial

Gerard Pique are intenții serioase. Fostul fundaș al Barcelonei, în vârstă de 36 de ani, a fost văzut într-un magazin de bijuterii din Barcelona.

Pique s-a despărțit de celebra cântăreață Shakira, cu care are doi copii, în urmă cu doar un an. Fotbalistul și Clara Chia Marti și-au făcut publică relația în urmă cu mai puțin de un an, la un festival de muzică din Barcelona.

Se pare că Pique și Clara Chia Marti plănuiesc într-adevăr să se căsătorească, conform The Sun.

„Fostul fotbalist și iubita sa au luat această decizie foarte importantă. De asemenea, au planificat momentul ideal pentru a face publică vestea. Anunțul va fi făcut la o altă dată importantă pentru Pique, nunta fratelui său Marc, care se va căsători cu iubita sa din copilărie, Maria, pe 24 iunie”, au declarat surse apropiate ale acestora.

Se pare că celebra cântăreață columbiană ar fi refuzat să-l lase pe Pique să-i ia pe cei doi fii ai lor, Milan și Sasha, la nunta fratelui său.

În plus, Shakira pare să meargă mai departe. Din momentul în care s-a mutat la Miami cu cei doi copii, au circulat zvonuri conform cărora artista ar avea o relație cu Lewis Hamilton, de 7 ori campion de Formula 1.

Cei doi au fost surprinși sărutându-se și îmbrățișându-se la Grand Prix-urile din Miami și Barcelona.