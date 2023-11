Shakira, cea mai premiată la Gala Latin Grammys 2023. Piesa lansată după despărţirea de Gerard Pique i-a adus un trofeu

Shakira, 46 de ani, a avut parte de un 2023 excepțional pe plan profesional. Cântăreața columbiană a strălucit și la cea de-a 24-a ediție a premiilor Latin Grammys, care a avut loc la Sevilla.

Piesa lansată după despărţirea de Gerard Pique - şi care a ajuns la nu mai puţin de 1.5 miliarde de difuzări pe platformele de streaming muzical - i-a adus Shakirei 3 premii: Song of the year, Urban Fusion/Performance și Pop Song

Aceasta a fost printre cei mai nominalizați artiști la Latin Grammys 2023, alături de Camilo și Karol G, fiecare dintre ei având câte șapte nominalizări.

Vedeta columbiană a avut o interpretare emoționantă a piesei „Acróstico", baladă pop dedicată celor doi copii, Milan și Sasha, pe care îi are cu fostul fotbalist Gerard Pique.

Karol G a plecat acasă cu trofeul pentru Best Album of the year.

Când a urcat pe scenă pentru a-și ridica unul dintre premii, Shakira și-a amintit de Gerard Pique, notează gsp.ro.

Ea a mulțumit publicului latin pentru sprijinul acordat după ce a trăit una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, marcată de despărțirea de fostul fotbalist de la Barça, de problemele cu fiscul spaniol și de starea delicată de sănătate a tatălui ei, William Mebarak.

„Vreau să împart acest Grammy cu colegii mei cu care am avut plăcerea de a lucra și de la care am învățat multe. Mai vreau să împart acest trofeu cu publicul meu latin din Spania, din Columbia, din Statele Unite, din America Latină. Publicul latin care m-a dus pe cele mai înalte culmi, acele locuri la care am visat încă de când eram copil și cărora le datorez totul. Vreau să împart acest trofeu și cu publicul meu spaniol, care a fost alături de mine la bine și la rău... care nu a încetat nicio zi să îmi ofere dragoste și sprijin. Nu voi uita niciodată cât de mult m-au susținut oamenii din această țară pe care am iubit-o atât de mult. Spania, premiul ăsta este pentru tine!”, a declarat vedeta.

Sergio Ramos a fost cel care i-a înmânat premiul Shakirei pentru Cântecul anului. Artista le-a dedicat premiul celor doi copii ai săi, cărora le-a făcut și o promisiune.

„Ce fericire! Vreau să le dedic acest premiu copiilor mei, Milan și Sasha, pentru că le-am promis că voi fi fericită. Le-am promis că vor avea o mamă care va râde din tot sufletul pentru că merită”, a spus Shakira.

Shakira a dezvăluit că a primit un sfat de la un prieten.

„Mă gândesc la cântecele pe care le voi scrie și la turneul pe care îl voi face. Pentru că, așa cum spune un prieten de-ai mei, nu există nimic în trecut, doar viitorul contează”.