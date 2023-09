Shakira, o nouă melodie „de răzbunare”. Cântăreața a dedicat un cântec femeii care i-a spus că e înșelată

Shakira a dezvășuit că încă nu a reușit să treacă în totalitate peste momentul despărțirii de tatăl copiilor ei, Gerard Pique. Ea a compus o nouă melodie în care îl umilește pe fostul ei partener e viață.

Cântăreața columbiană a trăit o poveste de dragoste ce a durat 12 ani cu fotbalistul spaniol Gerarg Pique, cu care are doi copii. Ea a povestit despre despărțirea de acesta ce a avut loc anul trecut că a avut un impact foarte mare asupra ei. Cântăreața a mai dezvăluit că încă „exorcizează unii demoni” într-un nou articol pentru Billboard. „Am trecut prin mai multe etape: negare, furie, durere, frustrare, furie din nou, durere din nou”, a declarat ea pentru publicație. „Acum mă aflu într-o etapă de supraviețuire. Ca și cum ar fi să îți scoți capul deasupra apei. Și este o etapă de reflecție”, a mai spus ea.

Și-au spus adio

Shakira a fost înșelată de Pique anul trecut, după care cei doi și-au spus adio. Ea a mărturisit că ar fi preferat să-și crească copiii alături de tatăl lor, scrie Libertatea.

„Prioritatea mea a fost casa mea, familia mea. Am crezut în «până când moartea ne va despărți». Am crezut în acest vis și am avut acest vis pentru mine și pentru copiii mei. Părinții mei sunt împreună de, nu știu, 50 de ani și se iubesc ca în prima zi, au o dragoste unică. Așa că știu că este posibil”, a spus ea. „Este ceea ce mi-am dorit pentru mine și pentru copiii mei, dar nu s-a întâmplat. Dacă viața îți dă lămâi, trebuie să faci limonadă. Asta fac eu: fac limonadă.” Shakira i-a dedicat fostului ei iubit o nouă melodie în care îl umilește pentru faptul că a trădat-o. Piesa „El Jefe”, cu Fuerza Regida, este dedicată lui Lili Melgar, bona care ar fi descoperit aventura lui Gerard Piqué.

Cântec dedicat femeii care a aflat de aventura lui

Videoclipul a fost lansat deja, iar la finalul acestuia, cântăreața o salută pe Lili Melgar, care apare, de asemenea, pentru scurt timp în videoclip, în timp ce Shakira o salută.

Unele zvonuri spun că Pique ar fi concediat-o pe Melgar imediat, fără indemnizație de concediere, după ce ea a aflat despre aventura lui cu Clara Chia. Se spune că Shakira i-ar fi plătit banii din buzunarul ei, ulterior.

În timpul melodiei, printre versuri, Shakira spune: „Lili Melgar / Acest cântec este pentru tine, pentru că nu ai primit indemnizația de concediere”, potrivit Remezcla, care a tradus versurile din spaniolă în engleză.

Shakira și Fuerza simpatizează, în acest cântec, cu membrii suprasolicitați și prost plătiți ai clasei muncitoare.