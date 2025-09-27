Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. De ce l-a criticat pe Gigi Becali: „Mi-e și silă, și scârbă”

Ioana Popescu, vedeta de televiziune care a încetat din viață pe 25 septembrie 2025, nu mai apăruse public din 20 septembrie. Cu o săptămână înainte de deces, pe pagina ei de Facebook, ea i-a adresat un mesaj controversat lui Gigi Becali, căruia i se adresează „Jiji Becali”.

„Revin cu câteva ziceri pentru stimatul domn Jiji Becali, despre care, aflând recent — după succesiunea făcută după părinți — ce să vezi, am constatat că familia dânsului este, prin alianță, rudă cu mine, pe partea grecească a familiei. Domnul Jiji Becali, la care mă refer, pe care îl cunosc încă din anul 2000, de pe vremea când lucram la revista VIP. Domnul Jiji este, într-adevăr, cel mai cuvios machedon, dar inteligența nu se măsoară în câte cruci faci pe zi”, scria Ioana Popescu.

Vedeta a continuat cu un comentariu despre fotbal, explicând că îl sfătuise pe Becali în legătură cu alegerea unui antrenor pentru FCSB.

„Acum trei zile mi-am permis să-l sfătuiesc, uitându-mă la un matinal de fotbal, unde dânsul se văicărea, iar eu, simțind parcă dezastrul ce urma cu Botoșaniul, l-am sfătuit să ia un anumit antrenor. Ca fapt divers, acel antrenor nici nu știa că l-am propus, în plus nu aș fi avut niciun beneficiu, ba mai mult: nici nu știu dacă acel domn ar fi vrut să vină la Steaua/FCSB. Dar eu știu — pentru că sunt foarte deșteaptă și mă pricep și la oameni, și la fotbal — că ar fi fost exact soluția pentru recalibrarea FCSB. Însă, pentru că dl. Jiji e și șmecher, și scrie „miau” și „s-au legat”, și misogin, și încăpățânat, și un pic tralala, evident că nu m-a ascultat. Și și-a luat-o din plin de la moldoveni. Mă bucur, sincer, mult — nu din răutate, ci pentru că sunt dinamovistă de mică și pentru că nu suport obraznicii misogini. Și mi-e și silă, și scârbă: degeaba au unii bani și putere, dacă judecă fix ca niște oi tralala”, a mai scris aceasta.

Ultimul mesaj al Ioanei Popescu reflectă stilul său direct și adesea acid, care a consacrat-o în presa mondenă și în televiziune.

De ce a murit Ioana Popescu

Ioana Popescu s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate, care s-au agravat în ultima perioadă.

După un moment acut, jurnalista a solicitat singură intervenția ambulanței.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. (...) Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a mărturisit partenerul Ioanei Popescu pentru Cancan.

Tot potrivit publicației citate, Ioana Popescu fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

Bărbatul a mai mărturisit că, marți, 23 septembrie, a alertat autoritățile după ce nu reușise să ia legătura cu ea de câteva zile. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că Ioana Popescu murise la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025.

Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu de la morgă. Părinții jurnalistei au murit și ea nu mai avea pe nimeni apropiat. Așadar, partenerul ei se va ocupa de înmormântare.