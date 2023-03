Zmeura de Aur: Tom Hanks a primit două nominalizări pentru cel mai „cel mai prost actor” şi „cel mai prost actor în rol secundar”

În cadrul premiilor Zmeura de Aur sunt nominalizate cele mai neinspirate filme dar și cele mai slabe interpretări actoricești. Acestea sunt singurele premii la care niciun actor nu vrea să își audă numele. Câștigătorii primesc un trofeu ce reprezintă o zmeură așezată pe o bobină de film Super 8.

În cadrul ediției Zmeura de Aur 2023 Tom Hanks pare să fie capul de afiș al actorilor care au avut parte de cele mai slabe interpretări de anul trecut. Tom Hanks este un cunoscut actor cu două trofee Oscar în palmares și cu șanse mari de a câștiga Zmeura de Aur pentru „cel mai prost actor” şi „cel mai prost actor în rol secundar”.

Iată lista completă cu nominalizările la Premiile Zmeura de Aur din 2023.

Cel mai prost film

„Blonde”;

„Disney’s Pinocchio”;

„Good Mourning”;

„The King’s Daughter”;

„Morbius”;

Cea mai proastă interpretare

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), - „Good Mourning”;

Pete Davidson (Voice Only) - „Marmaduke”;

Tom Hanks (As Gepetto), - „Disney’s Pinocchio”;

Jared Leto - „Morbius”;

Sylvester Stallone, - „Samaritan”;

Cea mai proastă interpretare feminină

Ryan Kiera Armstrong - „Firestarter”;

Bryce Dallas Howard - „Jurassic Park: Dominion”;

Diane Keaton - „Mack & Rita”;

Kaya Scodelario - „The King’s Daughter”;

Alicia Silverstone - „The Requin”;

Cel mai prost remake

“Blonde”;

“365 Days” Sequels – „365 Days: This Day” & „The Next 365 Days” ;

„Disney’s Pinocchio”;

„Firestarter”;

„Jurassic World: Dominion”;

Cea mai proastă interpretare a unei actriţe într-un rol secundar

Adria Arjon, - „Morbius”

Lorraine Bracco (Voice Only) - „Disney’s Pinocchio”

Penelope Cruz - „The 355”

Bingbing Fa - „The 355” & „The King’s Daughter”;

Mira Sorvino - „Lamborghini: The Man Behind the Legend”;

Cea mai proastă interpretare masculină într-un rol secundar

Pete Davidson (Cameo Role) - „Good Mourning”;

Tom Hanks - „Elvis”;

Xavier Samuel - „Blonde”;

Mod Sun - „Good Mourning”;

Evan Williams - „Blonde”;

Cel mai prost cuplu pe ecran

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun - „Good Mourning”;

Both Real Life Characters in the Fallacious White House

Bedroom Scene - „Blonde”;

Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent), „Elvis”;

Andrew Dominik & His Issues with Women - „Blonde”;

The Two „365 Days” Sequels;

Cel mai prost regizor

Judd Apatow - „The Bubble”;

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun - „Good Mourning”;

Andrew Dominik - „Blonde”;

Daniel Espinosa - „Morbius”;

Robert Zemeckis - „Disney’s Pinocchio”;

Cel mai prost scenariu

„Blonde”;

„Disney’s Pinocchio”;

„Good Mourning”;

„Jurassic World: Dominion”;

„Morbius”;

Cea de-a 43-a ediție a premiilor Zmeura de Aur va avea loc sâmbătă, 11 martie 2023, cu o zi înainte de Premiile Oscar 2023.