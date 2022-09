Actorul Tom Hanks devine și romancier. Primul său roman va apărea în mai anul viitor

Romanul de debut al actorului american Tom Hanks, intitulat „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“, va fi lansat în librării în luna mai a anului viitor, informează Agerpres.

Intriga romanului este centrată pe lansarea unui lungmetraj care este "un colosal film de acţiune cu supereroi, plin de vedete şi realizat cu un buget de mai multe milioane de dolari", incluzând o cronologie care porneşte din anii 1940 şi ajunge până în zilele noastre.

Potrivit editurii Penguin Random House, "prima parte a cărţii se petrece în 1947". " Un soldat tulburat, care se întoarce din război, îşi întâlneşte talentatul nepot în vârstă de cinci ani, lasă în urma lui o impresie puternică şi apoi dispare pentru douăzeci şi trei de ani", au adăugat reprezentanţii editurii.

Tom Hanks a creat şi trei benzi desenate care sunt cruciale pentru intriga inclusă în romanul său de debut.

Actorul hollywoodian a publicat pe Instagram un mesaj în care a spus că această carte este rezultatul "unei maşini de scris foarte fierbinţi".

"The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" este cea de-a doua carte a actorului american. În 2017, el a publicat "Uncommon Type", o colecţie de nuvele.