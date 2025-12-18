Senatorii americani presează Belgia să deblocheze fondurile rusești înghețate pentru ajutorarea Ucrainei

Un grup bipartizan de senatori americani intensifică presiunile asupra Europei într-un momentul în care o decizie crucială privind activele rusești înghețate se profilează la Bruxelles.

Într-o scrisoare trimisă ambasadorului Belgiei la Washington înaintea unui summit crucial joi, senatorul Michael Bennet (democrat de Colorado) alături de alți șase colegi îi îndeamnă liderii Belgiei și UE să acționeze rapid în privința unui plan de valorificare a activelor suverane rusești înghețate pentru a finanța un împrumut masiv pentru Ucraina, potrivit unei copii obținute de Kyiv Post.

Liderii europeni din domeniul financiar și politic se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni pentru a analiza următorii pași în ceea ce privește propunerea Comisiei Europene de a strânge până la 244 de miliarde de dolari pentru Ucraina prin valorificarea activelor statului rus imobilizate în Europa - majoritatea deținute compania Euroclear, cu sediul în Belgia.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru a acorda Ucrainei un împrumut, rambursarea fiind necesară doar dacă Moscova plătește despăgubiri de război.

În contextul în care liderii europeni se confruntă cu presiuni pentru a arăta progrese în ceea ce privește finanțarea pe termen lung a Ucrainei, scrisoarea condusă coordonată de Bennet a fost trimisă cu scopul de a influența dezbaterea înaintea summitului de joi .

„În timp ce președintele rus Vladimir Putin continuă să ducă războiul său nedrept și neprovocat împotriva Ucrainei – în timp ce desfășoară o varietate de atacuri hibride împotriva Europei și Statelor Unite – vă scriem pentru a ne exprima sprijinul față de propunerile Comisiei Europene” de deblocare a activelor”, au scris senatorii.

Scrisoarea a fost semnată de senatorii Dick Durbin (democrat de Illinois), John Kennedy (republican de Los Angeles), Amy Klobuchar (democrată de Minnesota), Adam Schiff (democrat de California), Peter Welch (democrat de Vermont) și Sheldon Whitehouse (democrată din Rhode Island), evidențiind astfel o rară aliniere bipartizană, în contextul în care ajutorul financiar acordat Ucrainei rămâne tensionat din punct de vedere politic la Washington.

Îngrijorările Belgiei și nerăbdarea Washingtonului

Scrisoarea reflectă frustrarea crescândă la Washington față de ritmul deliberărilor Europei, în contextul în care Ucraina se confruntă cu o presiune militară tot mai mare și un decalaj fiscal ce se adâncește.

Deși SUA și G7 au convenit deja să canalizeze profiturile generate de activele rusești înghețate către Kiev, planul Comisiei ar merge mai departe, utilizând activele în sine drept pârghie.

Această măsură a declanșat anxietăți juridice și politice în Belgia, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la vulnerabilitatea la procese, dar și la daunele pe termen lung aduse credibilității financiare a Europei.

Senatorii abordează direct aceste preocupări, menționând că oficialii UE au negociat o abordare menită să „minimizeze orice riscuri juridice potențiale pentru Belgia” și argumentând că un acord ar putea „aduce beneficii puternice Ucrainei și securității transatlantice” dacă Bruxelles-ul și Comisia acționează rapid.

Testul dat NATO și hotărârii Occidentului

Bennet, membru al Comisiei pentru Informații din cadrul Senatului, prezintă problema ca pe un punct de inflexiune geopolitic mai amplu.

„Putin nu se va opri dacă va câștiga în Ucraina, ci va continua să testeze hotărârea NATO”, avertizează senatorii, considerând că sprijinul financiar suplimentar este esențial „pentru o Europă intactă și liberă – și pentru apărarea democrației de pretutindeni”.

Pentru legislatorii americani, dezbaterea privind activele nu mai este doar despre supraviețuirea Ucrainei, ci despre descurajare.

Scrisoarea situează, de asemenea, dezbaterea europeană într-un peisaj politic în schimbare la Washington.

Anul trecut, Congresul a adoptat Legea privind Reconstruirea Prosperității Economice și Oportunitățile pentru Ucraineni, ca parte a măsurilor suplimentare privind securitatea națională, autorizând președintele să confiște activele suverane rusești din SUA.

Mai mulți semnatari pledează acum pentru o nouă legislație pentru a începe reutilizarea acestor fonduri – un semn al confortului tot mai mare al Capitoliului față de pașii care odinioară păreau radioactivi din punct de vedere juridic și politic.

Dincolo de arme, senatorii susțin că banii ar putea ajuta Ucraina să acopere un deficit bugetar iminent, să achiziționeze sisteme de apărare aeriană necesare urgent prin mecanisme precum Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina și, eventual, să deblocheze un program finalizat al Fondului Monetar Internațional care este esențial pentru menținerea funcționării guvernului ucrainean.

Pe fondul întrunirii de joi a liderilor europeni mesajul de la Capitoliu este neechivoc: banii sunt deja înghețați, terenul legal prinde contur – iar amânarea, avertizează senatorii, nu face decât să acționeze în favoarea lui Putin.