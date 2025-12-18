search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Senatorii americani presează Belgia să deblocheze fondurile rusești înghețate pentru ajutorarea Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un grup bipartizan de senatori americani intensifică presiunile asupra Europei într-un momentul în care o decizie crucială privind activele rusești înghețate se profilează la Bruxelles.

FOTO shutterstock
FOTO shutterstock

Într-o scrisoare trimisă ambasadorului Belgiei la Washington înaintea unui summit crucial joi, senatorul Michael Bennet (democrat de Colorado) alături de alți șase colegi îi îndeamnă liderii Belgiei și UE să acționeze rapid în privința unui plan de valorificare a activelor suverane rusești înghețate pentru a finanța un împrumut masiv pentru Ucraina, potrivit unei copii obținute de Kyiv Post.

Liderii europeni din domeniul financiar și politic se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni pentru a analiza următorii pași în ceea ce privește propunerea Comisiei Europene de a strânge până la 244 de miliarde de dolari pentru Ucraina prin valorificarea activelor statului rus imobilizate în Europa - majoritatea deținute compania Euroclear, cu sediul în Belgia.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru a acorda Ucrainei un împrumut, rambursarea fiind necesară doar dacă Moscova plătește despăgubiri de război.

În contextul în care liderii europeni se confruntă cu presiuni pentru a arăta progrese în ceea ce privește finanțarea pe termen lung a Ucrainei, scrisoarea condusă coordonată de Bennet a fost trimisă cu scopul de a influența dezbaterea înaintea summitului de joi .

„În timp ce președintele rus Vladimir Putin continuă să ducă războiul său nedrept și neprovocat împotriva Ucrainei – în timp ce desfășoară o varietate de atacuri hibride împotriva Europei și Statelor Unite – vă scriem pentru a ne exprima sprijinul față de propunerile Comisiei Europene” de deblocare a activelor”, au scris senatorii.

Scrisoarea a fost semnată de senatorii Dick Durbin (democrat de Illinois), John Kennedy (republican de Los Angeles), Amy Klobuchar (democrată de Minnesota), Adam Schiff (democrat de California), Peter Welch (democrat de Vermont) și Sheldon Whitehouse (democrată din Rhode Island), evidențiind astfel o rară aliniere bipartizană, în contextul în care ajutorul financiar acordat Ucrainei rămâne tensionat din punct de vedere politic la Washington.

Îngrijorările Belgiei și nerăbdarea Washingtonului

Scrisoarea reflectă frustrarea crescândă la Washington față de ritmul deliberărilor Europei, în contextul în care Ucraina se confruntă cu o presiune militară tot mai mare și un decalaj fiscal ce se adâncește.

Deși SUA și G7 au convenit deja să canalizeze profiturile generate de activele rusești înghețate către Kiev, planul Comisiei ar merge mai departe, utilizând activele în sine drept pârghie.

Această măsură a declanșat anxietăți juridice și politice în Belgia, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la vulnerabilitatea la procese, dar și la daunele pe termen lung aduse credibilității financiare a Europei.

Senatorii abordează direct aceste preocupări, menționând că oficialii UE au negociat o abordare menită să „minimizeze orice riscuri juridice potențiale pentru Belgia” și argumentând că un acord ar putea „aduce beneficii puternice Ucrainei și securității transatlantice” dacă Bruxelles-ul și Comisia acționează rapid.

Testul dat NATO și hotărârii Occidentului

Bennet, membru al Comisiei pentru Informații din cadrul  Senatului, prezintă problema ca pe un punct de inflexiune geopolitic mai amplu.

„Putin nu se va opri dacă va câștiga în Ucraina, ci va continua să testeze hotărârea NATO”, avertizează senatorii, considerând că sprijinul financiar suplimentar este esențial „pentru o Europă intactă și liberă – și pentru apărarea democrației de pretutindeni”.

Pentru legislatorii americani, dezbaterea privind activele nu mai este doar despre supraviețuirea Ucrainei, ci despre descurajare.

Scrisoarea situează, de asemenea, dezbaterea europeană într-un peisaj politic în schimbare la Washington.

Anul trecut, Congresul a adoptat Legea privind Reconstruirea Prosperității Economice și Oportunitățile pentru Ucraineni, ca parte a măsurilor suplimentare privind securitatea națională, autorizând președintele să confiște activele suverane rusești din SUA.

Mai mulți semnatari pledează acum pentru o nouă legislație  pentru a începe reutilizarea acestor fonduri – un semn al confortului tot mai mare al Capitoliului față de pașii care odinioară păreau radioactivi din punct de vedere juridic și politic.

Dincolo de arme, senatorii susțin că banii ar putea ajuta Ucraina să acopere un deficit bugetar iminent, să achiziționeze sisteme de apărare aeriană necesare urgent prin mecanisme precum Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina și, eventual, să deblocheze un program finalizat al Fondului Monetar Internațional care este esențial pentru menținerea funcționării guvernului ucrainean.

Pe fondul întrunirii de joi a liderilor europeni mesajul de la Capitoliu este neechivoc: banii sunt deja înghețați, terenul legal prinde contur – iar amânarea, avertizează senatorii, nu face decât să acționeze în favoarea lui Putin.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?
gandul.ro
image
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
mediafax.ro
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
playtech.ro
image
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
S-a schimbat legea pentru românii cu firme, este obligatoriu din 2026. Încă o lovitură pentru cei care preferă cash, amendă și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
În ce zone va ninge de Crăciun și Revelion. Cum va fi vremea de sărbătorile de iarnă
mediaflux.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Bona care are grijă de George, Charlotte și Louis, apariție rară. Maria Teresa Turrion Borrallo e o prezență discretă, dar esențială

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?