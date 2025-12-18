Video Emil Boc a făcut flotări alături de sportivi de performanță. Câte a reușit să execute

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a surprins pe toată lumea după ce a urcat pe scenă la Gala de excelență "Zece pentru Cluj", unde a făcut 29 de flotări alături de sportivi de performanță.

Patru sportivi de performanţă au executat flotări alături de primarul oraşului Cluj-Napoca, în vârstă de 59 de ani, iar invitaţii din sală, printre care s-au numărat şi elevi, şi profesori, i-au susţinut cu aplauze.

Momentul a fost surprins după ce Alisia Perșa, campioană mondială la calisthenics, l-a provocat pe edil să facă flotări alături de ea şi alţi trei sportivi, așa cum s-a mai întâmplat și în 2023, potrivit stiridecluj.ro.

Edilul a reușit să țină ritmul cu sportivii de performanță și chiar a depășit cele 10 flotări stabilite inițial, reușind să ajungă la aproape 30.

Sursa: TikTok / stanistudor

Momentul a fost filmat de mai multe persoane, iar imaginile au devenit virale pe reţelele sociale.

Nu este pentru prima dată când edilul municipiului Cluj-Napoca este filmat în timp ce face flotări. În urmă cu un an, la provocarea unui elev, edilul a făcut pe scenă 30 de flotări, spre uimirea publicului prezent în sală.