Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Video „Umanitarii anului”: Harry și Meghan, premiați pentru lupta împotriva pericolelor online. Discursul ducesei, similar cu cel al Prințesei de Wales

Prințul Harry și Meghan Markle au fost desemnați „personalitățile anului pentru activități umanitare” la o gală desfășurată joi seară, 9 octombrie, la New York. Evenimentul a avut loc  la doar câteva ore după ce Prințesa de Wales a avertizat în Marea Britanie asupra efectelor nocive ale timpului excesiv petrecut în fața ecranelor asupra vieții de familie.

Prințul Harry și Meghan Markle FOTO Getty Images
Ducesa de Sussex și-a exprimat îngrijorarea, în discursul său, legată de faptul că Archie și Lilibet, copiii lor, vor crește într-o eră digitală — la doar câteva ore după ce Prințesa de Wales avertizase că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate afecta viața de familie, scrie Daily Mail.

„Copiii noștri, Archie și Lili, au doar șase și patru ani. Din fericire, sunt încă prea mici pentru rețelele de socializare, dar știm că ziua aceea va veni.

La fel ca mulți părinți, ne gândim constant cum să îmbrățișăm beneficiile tehnologiei, protejând în același timp copiii de pericolele ei. Acea intenție optimistă de a trasa o graniță între cele două devine rapid imposibilă”, a spus Meghan la eveniment.

Cei doi au fost aplaudați la finalul discursului, însă observatorii regali au remarcat cât de asemănător a fost mesajul lor cu cel transmis mai devreme în zi de Prințesa de Wales, care avertizase că utilizarea excesivă a ecranelor poate afecta relațiile familiale și dezvoltarea copiilor.

Evenimentele paralele, desfășurate la o distanță de 5.600 de kilometri, par să spulbere speranțele unei reconcilieri între taberele aflate în conflict ale familiei Windsor, în contextul în care Daily Mail a dezvăluit că un apropiat al cuplului Sussex a prezis: „Meghan se va întoarce în Marea Britanie până la sfârșitul anului”, după mai bine de trei ani de absență.

Regele Charles și fiul său cel mare, William, au fost joi la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, într-o rară apariție publică comună, uniți de pasiunea lor pentru mediu.

Câteva ore mai târziu, Harry și Meghan au avut, la rândul lor, o apariție rară împreună, pe covorul roșu, joi seară, după ce au fost desemnați „Umanitarii anului” la gala Project Healthy Minds din New York.

Meghan a fost însoțită pe scenă de Harry, care a rostit, la rândul său, câteva cuvinte despre pericolele progresului tehnologic: „Acesta este un moment crucial în misiunea noastră comună de a proteja copiii și de a sprijini familiile în era digitală”, a spus Harry.


Aseară, Meghan și Harry au fost celebrați pentru munca lor în domeniul mediului online, începută în 2020, când au colaborat cu experți de la Universitatea Stanford pentru a analiza impactul rețelelor sociale asupra tinerilor.

Fundația lor, Archewell, a atras din nou atenția asupra acestei crize după gală, menționând o statistică oferită de Social Media Victims Law Center, potrivit căreia aproximativ 4.000 de familii au intentat procese legate de efectele nocive ale expunerii la social media.

Organizația Ducelui și Ducesei a precizat că această cifră „reprezintă doar o fracțiune dintre familiile afectate, limitată la cele care au avut resursele și capacitatea de a acționa în justiție printr-o singură firmă de avocatură.”

„Dacă aceste decese și daune asupra copiilor erau considerate ‘consecințe neintenționate’ acum zece ani,” a spus Harry, „atunci ce mai sunt ele acum?”

Prințul Harry și Meghan Markle FOTO Getty Images
Zvonuri apărute înainte de gala susțin că Meghan ar putea reveni în Marea Britanie până la finalul anului, într-o tentativa de reconciliere cu familia regală — un proiect secret numit „Project Thaw”. Se vorbește chiar că William ar fi dispus să se întâlnească cu Harry, dar nu cu Meghan de față, ceea ce complică și mai mult relațiile din sânul familiei regale.

