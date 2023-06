Pe cine a pus ochii Leonardo DiCaprio. Noua iubită este mai tânără cu 24 de ani decât el

Un model american ar fi noua cucerire a lui Leonardo DiCaprio, de 48 de ani. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, a fost văzută în compania actorului și a altor prieteni de-ai lor, la o plimbare cu un iaht luxos, în Ibiza.

Conform apropiaților, Leonardo DiCaprio, care are o avere de 300 milioane de dolari, a pus recent ochii pe Meghan Roche, relatează click.ro. Tânăra, născută pe 13 septembrie 2000, este din Yardley, Pennsylvania.

În ciuda vârstei, ea a reușit să devină un nume important în industria modei. Fata, care și-a început cariera în modeling la vârsta de 15 ani, a defilat pe podium pentru designeri și case de modă celebre, precum Alexander Wang, Chanel, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, Versace etc.

Trecutul amoros al actorului

La începutul acestui an, Leonardo DiCaprio s-a arătat nemulțumit de reputația pe care o are după ce presa a scris că se întâlnește doar cu femei mult mai tinere decât el.

O sursă a dezvăluit pentru okmagazine.com că Leonardo DiCaprio, starul din filmul „Titanic”, este „nemulțumit” de modul în care presa îi prezintă în prezent viața amoroasă. Cu toate acestea, el vrea să găsească o relație „adevărată”, una precum cea pe care a avut-o timp de cinci ani cu Camila Morrone.

La sfârșitul lunii ianuarie, Leonardo DiCaprio, în vârstă de 48 de ani, a fost văzut la evenimentul muzical al lui Ebony Riley stând alături de modelul Eden Polani, în vârstă de 19 ani. Imediat, s-a speculat că cei doi au o aventură, totul din cauza istoricului controversat de întâlniri al actorului premiat cu Oscar.

Leonardo DiCaprio, protagonist în „Once Upon a Time in Hollywood”, are un istoric impresionant de întâlniri cu femei sub 25 de ani. Relația sa cu Morrone a început în 2017, când modelul avea 20 de ani, iar Leonardo DiCaprio avea 43 de ani.

Cuplul s-a întâlnit timp de cinci ani, iar actorul din „The Wolf of Wall Street” a părăsit-o pe Morrone la doar câteva săptămâni după ce aceasta a împlinit 25 de ani.