De la adolescentă rebelă la mamă rea: Revenirea triumfătoare a actriței Claire Danes VIDEO

„Vreau doar să fiu o persoană sănătoasă”. În anul 1994, când a debutat în film la vârsta de doar 15 ani, Claire Danes știa ce își dorea de la visul hollywoodian. Nu voia să-și umple casa cu statuete, să aibă foarte mulți bani sau să primească o stea pe Hollywood Walk of Fame, relatează El Pais.

Cea mai mare dorință a adolescentei era „să fie o persoană care o viață privată și care să joace”. Aproape trei decenii mai târziu, Danes a reușit acest lucru datorită abilității de a echilibra atât viața personală, cât cariera.

În prezent, actrița s-a bucurat de o altă realizare cu serialul „Fleishman is in Trouble/ Fleishman are necazuri”.

Miniseria, care este bazată pe romanul cu același nume scris de Taffy Brodesser-Anker, spune povestea lui Toby și Rachel Fleishman (interpretați de Jesse Eisneberg și Claire Danes), care au doi copii și care divorțează după 15 ani de căsnicie. Însă, pe măsură ce Toby încearcă să-și găsească o nouă parteneră, Rachel decide să dispară fără a anunța, lăsându-și fostul soț să se ocupe de copii.

Cele nouă episoade ale serialului prezintă experiența unei anumite generații în ceea ce privește criza vârstei mijlocii. Acest lucru a stârnit dezbateri: publicații precum The Cut au inventat termenul „Efectul Fleishman" pentru a defini tipul de femei de succes care se află într-o criză existențială.

„Mi-ar afecta cariera”

Claire Danes dă viață rolului, iar presa a vorbit despre cea mai bună interpretare a anului, deși sezonul premiilor a lăsat-o cu mâinile goale.

În serialul care a propulsat-o spre faima, „My So-Called Life”, Danes, în vârstă de 13 ani, a dat o voce și un chip unei întregi generații în rolul adolescentei Angela Chase. Ea a lăsat milioane de tinere femei triste din pricina vieții scurte a iubirii ei platonice pentru Jordan Catalano.

După această interpretare, care i-a adus un Glob de Aur, a continuat să strălucească în „Little Women/ Fiicele doctorului March”, apoi a jucat în „Romeo și Julieta”, de Baz Luhrmann.

Regizorul a numit-o „Meryl Streep a generației sale”. Regizorul Oliver Stone i-a scris lui Danes o scrisoare de recomandare pentru cererea de înscriere la Universitatea Yale, unde a studiat psihologia.

„Mi s-a spus că mersul la facultate mi-ar afecta cariera”, a dezvăluit actrița. În momentul în care a devenit celebră, Danes a hotărât să o lase mai moale și să se bucure de ceea ce nu apucase să facă: să se bucure de tinerețe. Fiica unui fotograf și a unui designer vestimentare, a renunțat la școală la vârsta de 12 ani pentru a se ocupa de obligațiile profesionale. Educația ei a constat în cursuri de 20 de minute într-o rulotă, cu un meditator particular în pauzele din timpul filmărilor.

Mamă pentru a treia oară

„Făceam o scenă a morții și apoi mă întorceam la lecția mea de geometrie", a mărturisit ea pentru The Washington Post.

Faptul că a pus educația înaintea carierei sale a avut un preț pe care puțini ar fi dispuși să-l plătească. După ce a format un duo de neuitat cu Leonardo DiCaprio în „Romeo și Julieta”, regizorul James Cameron a dorit să readucă cuplul în următoarea sa mega-producție, Titanic. Claire Danes a refuzat rolul, care i-a revenit lui Kate Winslet. Actrița susține că nu regretă acest lucru.

Claire Danes a petrecut doi ani la Yale, suficient, a spus ea, pentru a „învăța cum să gândesc critic”. Fie din pricina voinței proprii, fie din cauza incapacității sale de a se supune cerințelor industriei, i-a luat timp să revină pe micile ecrane. A petrecut opt ani făcând schimbări profesionale care păreau să-i pună viitorul în pericol.

În anul 2010, Danes s-a orientat spre televiziune. Miniseria „Temple Gradin” și rolul ei în „Homeland” au transformat-o în cea mai premiată actriță din acest secol: patru Globuri de Aur și trei premii Emmy.

Actrița a folosit covorul roșu de la cea mai recentă ceremonie a Globurilor de Aur pentru a-și arăta burtica de gravidă. Danes și Hugh Dancy mai au doi copii.