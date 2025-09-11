Paula Seling, omagiu înălțător pentru Eugen Doga pe scena festivalului Unforgettable 2025

Într-un program ce promite a fi cu adevărat memorabil, Unforgettable Festival 2025 aduce la București, pe scena din Piața Constituției, un moment cu totul special: Paula Seling va onora memoria marelui compozitor Eugen Doga interpretând, într-o variantă profund emoționantă piesa “Vals (Dulcea și tandra mea fiară)”, acompaniată la pian de talentatul Giora Lindenberg, într-un duet ce marchează revenirea acestuia pe scena Unforgettable.

Un vals devenit emblemă

Piesa „Vals (Dulcea și tandra mea fiară)” este o reinterpretare a celebrului vals din filmul „Dulcea și tandra mea fiară”, semnat de maestrul Eugen Doga, recompensat de patrimoniul UNESCO cu titlul de „Valsul secolului XX”

Acest vals nu este doar o compoziție muzicală, ci o adevărată emblemă culturală, încărcată de sensibilitate, nostalgie și o frumusețe fără vârstă.

Paula Seling, cunoscută pentru vocea sa caldă și capacitatea de a transmite emoții profunde, va păși pe scena din Piața Constituției într-un moment încărcat de respect și admirație. Așezată lângă Giora Lindenberg, pianist-compozitor cu prezențe deja apreciate în cadrul festivalului, va oferi o reinterpretare care promite să atingă inimile spectatorilor. Este o revenire specială a artistului Lindenberg, într-o formulă de duet ce aduce eleganță și rafinament.

Unforgettable Festival 2025 – Bilete și program

Festivalul Unforgettable se desfășoară între 11 și 13 septembrie 2025 în Piața Constituției din București, după următorul program:

11 septembrie: deschiderea porților de la ora 17:00 (ora locală)

12 și 13 septembrie: porțile se deschid de la ora 15:00

În seara de 12 septembrie, Piața Constituției va vibra în acorduri de nostalgie și eleganță, într-un festival construit din legende muzicale și reinterpretări neașteptate. Pentru cei care doresc să simtă magia acestui moment și să celebreze cultura în cea mai rafinată formă, este momentul ideal de a-și rezerva un bilet și de a lăsa inima să fie atinsă.

Bilete și acces

Biletele pentru Unforgettable Festival 2025 sunt deja disponibile pe www.unforgettablefestival.com și în rețeaua iabilet.ro.

Accesul se va face pe la porțile din Bulevardul Libertății, cu intrare din Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie. Joi, 11 septembrie, porțile se deschid de la ora 17:00, iar în zilele de vineri și sâmbătă, de la ora 15:00.

Unforgettable Festival 2025 promite o ediție memorabilă, iar seara Celebrating Zamfir va rămâne, fără îndoială, unul dintre cele mai puternice momente ale evenimentului – o celebrare a muzicii, tradiției și autenticității.