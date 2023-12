Artista Paula Seling împlineşte 45 de ani. Piesa care i-a lansat cariera și a fost un succes uriaș VIDEO

Artistă, interpretă, compozitoare şi personalitate TV, Paula Seling s-a născut la 25 decembrie 1978, la Baia Mare. A început să studieze pianul la vârsta de şase ani, la Şcoala de Arte din localitatea natală.

La 10 ani a început să cânte în corul şcolii şi în scurt timp a devenit solistă, iar la 15 ani s-a înscris la Şcoala Populară de Arte, arată site-ul paulaseling.ro. A intrat în trupa Enders ca instrumentist la clape şi a început să meargă la festivaluri pentru copii şi tineret, relatează Agerpres.

În 1996 a câştigat trofeul "Aurelian Andreescu" şi a apărut pe scena Cerbului de Aur, unde a cântat piesa "When the winter comes". Un an mai târziu, a avut un recital în deschiderea concertului Joan Baez la Bucureşti, a obţinut Trofeul Mamaia şi a apărut primul său album, "Only Love".

Anul 1998 i-a adus lansarea şi succesul piesei "Ploaie în luna lui Marte" compusă de Nicu Alifantis şi recitalul din deschiderea concertului Chick Corea la Bucureşti. Un an mai târziu a lansat albumul "De dragoste", ce conţinea zece piese compuse de Nicu Alifantis. "Ploaie în luna lui Marte" i-a adus premiul Hitul Anului la Festivalul de la Mamaia, în acelaşi an, potrivit biografiei postate de pagina de facebook a artistei, https://www.facebook.com/paulaseling.

Cea mai bună voce feminină în 2001

A început cursurile Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti. A continuat să scrie muzică şi text, împreună cu Paul Seling, fratele ei. În paralel, în ianuarie 2001 a lansat albumul "Mă voi întoarce", cu cântece de iarnă, pe care se regăseşte piesa "Lângă mine" în duet cu Direcţia 5. În toamna aceluiaşi an a lansat albumul "Ştii ce înseamnă (să fii fericit)" şi materialul discografic "Prima selecţie", o culegere de piese din concerte, duete, reeditări ale unor piese de succes.

Anul 2001 i-a adus Premiul pentru cea mai bună voce feminină la Premiile Industriei Muzicale Româneşti şi ocazia de a colabora cu regizoarea Andreea Păduraru, la videoclipul piesei "Serile verii" (de pe albumul "Ştii ce înseamnă"). În 2002 a participat la Cerbul de Aur şi a câştigat trofeul. Un an mai târziu a lansat albumul "Fără sfârşit" (care conţine 17 piese).În iunie 2006 a oferit publicului albumul "De sărbători", un album cu colinde şi cântece sfinte, pe care l-a orchestrat în totalitate.

A cântat în deschiderea concertelor lui Michael Bolton și Beyonce

Anul următor, în 2007, a cântat în deschiderea concertului lui Michael Bolton, la Braşov, în 7 iulie, iar în 22 octombrie a deschis concertul lui Beyonce, la Cluj. În acelaşi an a cântat cu Anitha Doth, fostă membră a trupei 2 Unlimited, pe scena festivalului Callatis. Cele două artiste au înregistrat împreună piesa "If you want it", varianta în limba engleză a piesei "Noapte caldă". Anul 2008 a început cu un concert la Iaşi, unde a cântat cu Al Bano. Mai târziu, în acelaşi an, a scos un "Best Of", o compilaţie cu cele mai frumoase cântece din cariera sa, din perioada 1998-2008.

În 2009 a terminat un dublu album, scris, compus, orchestrat şi produs de ea însăşi - în limba română "Culeg vise" şi în limba engleză "Believe". În acelaşi an a participat la Festivalul Mamaia, la secţiunea "Creaţie", cu piesa lui Cristian Faur "Prin ochii tăi pot visa", câştigând premiul I.Începutul anului 2010 i-a adus Paulei câştigarea selecţiei naţionale a concursului Eurovision, împreună cu Ovi Jacobsen, cei doi reprezentând România la Oslo, unde s-au clasat pe locul trei, în finală, cu melodia "Playing with fire". Tot în 2010, albumul "Culeg vise" a primit premiul Radio România pentru cel mai bun album la Premiile Radio România.

Cel mai bun cântec pop

În anul 2011, s-a aflat printre cei trei juraţi ai emisiunii de televiziune "X Factor", sezonul 1. În acelaşi an, şi-a împrumutat vocea personajului de desene animate Holley Shiftwell din pelicula "Cars II", varianta în limba română. Tot în 2011, a fost declarată "Artista anului" în cadrul galei Premiilor Radio România, unde şlagărul său, "Playing with Fire", a câştigat categoria "Cel mai bun cântec pop". Anul 2012 a adus înregistrarea melodiei "Chiar pot zbura", coloana sonoră pentru "Neînfricata".

În 2013 a dat admiterea la Conservator şi a primit de la Ovi o nouă propunere de colaborarea pentru piesa "Miracle", cu care au câştigat, în martie 2014, Selecţia Naţională Eurovision şi au reprezentat România la Copenhaga, clasându-se pe locul 12. Din 2013 datează şi albumul "One Mile of Words".

"Magic: Concert de colinde"

În 2016 a scos albumul "Poveşti de iarnă", scris de artistă în totalitate. Un an mai târziu a început din nou o colaborare cu Ovi Jacobsen, în emisiunea de televiziune "Duelul pianelor". În acelaşi an a sărbătorit 20 de ani de la debutul naţional la Festivalul Mamaia 1997, când a câştigat Trofeul la interpretare, prin spectacolul aniversar susţinut alături de Orchestra Simfonică, Orchestra Operei sau a Filarmonicii din oraşele Sibiu, Iaşi, Craiova, Bucureşti, precizează sursa citată. În 2018, Paula Seling a lansat albumul "Steaua răsare", ce cuprinde piesele "Bună seara la fereastră!", înregistrată împreună cu Corul Vovidenia, "Un singur dar" (cu Vlad Miriţă) şi "Cerul şi-a deschis soborul".

Cea mai recentă realizare discografică a artistei a fost lansată în 2019, cu titlul "Spre lumile luminii". Materialul include cântece precum "Troiţa Maramureşeană", "Inima împietrită" şi "Rugăciune". La finalul anului 2023, Paula Seling efectuează un turneu naţional intitulat "Magic: Concert de colinde", în oraşe precum Oradea, Bacău, Iaşi, Ploieşti, Constanţa şi Galaţi, potrivit paulaseling.ro.