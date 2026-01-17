Patriarhia Română, după moartea actorului Răzvan Ionescu: A fost un artist desăvârşit, dar şi un distins teolog

Patriarhia Română transmite condoleanţe la o zi după moartea actorului Răzvan Ionescu, afirmând că acesta a fost un artist cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog.

„Am aflat cu durere vestea trecerii din această viaţă a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar şi apologet al artei creştine în lumea modernă. Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârşit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credinţă atât prin viaţa sa creştină de o înaltă rigoare spirituală, cât şi prin cuvintele sale de o rară eleganţă, profunzime şi nobleţe”, se arată în mesajul transmis sâmbătă, 17 ianuarie, de reprezentanţii Patriarhiei, potrivit Agerpres.

Răzvan Ionescu a decedat vineri, la vârsta de 71 de ani.

„În aceste clipe de îndurerare profundă, adresăm sincere condoleanţe familiei îndoliate, persoanelor apropiate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Veşnica lui pomenire!”, a mai transmis Patriarhia.

„Un artist rar: talentat şi discret”

Senatorul Ionuț Vulpescu a anunțat, vineri, cu regret , trecerea în neființă a actorului și teologului Răzvan Ionescu.

„A fost un artist rar: talentat şi discret, vedetă în anii facultăţii, actor al Teatrului Naţional şi al Teatrului Bulandra, format şi ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepţionali. A avut talent literar autentic şi a fost un teolog rafinat şi polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credinţă vie, neliniştită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate şi o lumină care îl defineau”, a scris Vulpescu, tot pe Facebook.