Momente tensionate pe arena St. Mary’s din Southampton, unde celebra prezentatoare britanică Laura Woods a leșinat în timpul unei transmisiuni live, chiar la pauza meciului dintre Anglia și Ghana la fotbal feminin.

Laura Woods, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii sportive din Marea Britanie, comenta meciul alături de Anita Asante și Ian Wright când, brusc, s-a prăbușit. Cei doi colegi au reușit să o prindă înainte să cadă, iar camera a fost mutată imediat pentru ca telespectatorii să nu vadă întreaga scenă.

În pauza de publicitate, producătorii au decis înlocuirea ei cu prezentatoarea Katie Shanahan. Aceasta a explicat că Laura Woods „nu se simte bine”, fără a oferi alte detalii la acel moment.

Mesajul prezentatoarei după sperietură

La finalul partidei, câștigată de Anglia cu 2-0 în fața Ghanei, Laura Woods a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, liniștindu-și fanii și colegii.

„Doamne, asta a fost un pic ciudat! Îmi pare rău pentru că v-am îngrijorat, sunt bine, paramedici de la Saints au spus că probabil este un virus, am nevoie doar de puțină odihnă și hidratare. Chiar îmi este jenă de ce s-a întâmplat la televizor, dar le mulțumesc colegilor mei de la ITV care chiar au avut grijă de mine în seara asta. Și pentru Wrighty & Neets că m-ați prins. Scuze din nou”, a scris prezentatoarea.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Woods continuă să se recupereze, iar echipa ITV a asigurat că se vor lua toate măsurile pentru ca astfel de incidente să nu se repete.