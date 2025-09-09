Ministrul suedez al Sănătății a leșinat pe scenă, în timpul unei conferințe de presă. Imaginile au fost transmise în direct

Un moment neașteptat a întrerupt conferința de presă a guvernului suedez de la Stockholm: ministrul Sănătății, Elisabet Lann, a leșinat chiar pe scenă, sub privirile colegilor și ale jurnaliștilor.

Conferința de presă organizată de guvernul Suediei la Stockholm a fost întreruptă brusc, atunci când ministrul Sănătății, Elisabet Lann, a leșinat în direct, la scurt timp după ce își încheiase discursul și cedase microfonul unui coleg din executiv.

Dintr-o dată, ea s-a prăbușit peste suportul de microfoane, căzând apoi pe platforma pe care se desfășura conferința. Momentul, surprins integral de camerele de filmat, a produs uimire și îngrijorare.

Reacția celor prezenți a fost imediată. O colegă din guvern, aflată în apropierea sa, a sărit să o sprijine, iar premierul Ulf Kristersson, poziționat de cealaltă parte, a intervenit, de asemenea, pentru a-i acorda ajutor.