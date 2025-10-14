Foto Oana Roman, șocată de prețurile din Predeal. Cât a plătit pentru o vacanță la Cannes

Oana Roman a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a comparat prețurile pentru o vacanță la Predeal și una la Cannes. Vedeta a descoperit că o cazare la munte, în România, poate costa chiar mai mult decât una într-o destinație de lux din Franța.

Oana Roman a făcut o comparație surprinzătoare între două hoteluri de patru stele, unul din Predeal și unul din Cannes. Vedeta a rezervat un sejur de patru nopți la munte, pentru două persoane (un adult și un copil), și un altul de cinci nopți în Franța.

Rezultatul a fost neașteptat: „Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalentul a 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Pentru cele cinci nopți la Cannes, vedeta a plătit 521,80 euro (aproximativ 2.200 de lei), în timp ce pentru patru nopți la un hotel de patru stele din Predeal, costul a fost de 3.000 de lei, cu aproximativ 1.000 de lei mai mult.

Comparația făcută de Oana Roman a readus în atenție problema prețurilor tot mai mari ale cazărilor din România. Mulți români se plâng că vacanțele interne ajung să fie mai costisitoare decât cele în străinătate, chiar și în orașe exclusiviste precum Cannes.

Experiență neplăcută cu un colet din Anglia

Pe lângă discuțiile despre turism, Oana Roman a povestit și o întâmplare neplăcută legată de o comandă din străinătate. Vedeta a vrut să cumpere o pereche de teniși care nu se găseau în România și a fost ajutată de o prietenă din Anglia. Coletul a fost trimis prin DHL, însă surpriza a venit la livrare.

„În primul rând, vă spun să nu vă comandați niciodată nimic din Anglia care să vină în România prin DHL, pentru că o să plătiți produsele de două ori”, a avertizat Oana Roman.

Ea a explicat că, deși produsul costa 114 lire și transportul 50 de lire, firma de curierat a stabilit o valoare declarată de 150 de lire și a aplicat TVA și taxe vamale suplimentare. „Am plătit 50 de lire transport, în condițiile în care adidașii costau 114 lire, și după ce au făcut actele, cei de la DHL mi-au cerut taxe vamale, TVA și transport, încă o dată, în valoare de 100 de euro. Practic, ei au hotărât că valoarea declarată a produsului este de 150 de lire, deși le-am trimis factura care arăta negru pe alb prețul tenișilor de 114 lire”, a povestit vedeta, citată de Click!.

Oana Roman a calculat că, în total, a plătit aproape dublu față de valoarea produsului: „Pentru o pereche de teniși care au costat 114 lire, am plătit 50 de lire transport și ei mi-au mai cerut 500 de lei TVA și taxe vamale. Practic, i-am plătit dublu și ceva. O bătaie de joc!”.

Vedeta le-a recomandat urmăritorilor să fie atenți atunci când comandă produse din străinătate, pentru a evita astfel de situații neplăcute.