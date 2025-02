O vedetă rock și-a făcut cont pe OnlyFans, la vârsta de 66 de ani, după ce a fost dată afară din trupă: „Sunt mereu plină de surprize”

Lorraine Lewis, cunoscută mai ales pentru perioada petrecută în trupele rock Femme Fatale și Vixen, și-a deschis recent un cont pe OnlyFans, la vârsta de 66 de ani.

Aceasta a precizat într-un podcast că a fost „uimită” de suma de bani pe care o câștigă lunar pe această platformă. „Mi-am dorit să mă alătur lui OnlyFans de foarte, foarte mult timp”, a spus ea, potrivit Daily Mail.

„Cred că este o platformă grozavă. Poate fi orice vrei tu să fie. Mulți oameni cred că este de fapt doar ceva porno. Nu este. Nu trebuie să fie. Dar e sexy, o să-ți spun asta. De exemplu, sunt foarte sexy”, a mai precizat aceasta

De când și-a lansat pagina, Lewis a spus că a strâns peste 500 de abonați, care plătesc toți 20 de dolari pe lună pentru conținutul ei exclusiv. Ajungând să câștige peste 10.000 de dolari pe lună, Lewis nu are de gând să se oprească: „Este logic ca o fată ca mine, o vedetă rock ca mine, să ducă asta la următorul nivel”.

Lorraine Lewis a eliminat orice critică pe care a primit-o cu privire la mișcarea sa îndrăzneață, numind epoca OnlyFans „doar o altă fază” a vieții sale.

„Întotdeauna am fost o rebelă. Sunt mereu plină de surprize. Și acesta este doar un alt nivel de a face ceea ce vreau să fac și de a trăi viața la maximum”, consideră ea, susținând că va vorbi cu plăcere de acest lucru când va împlini 100 de ani: „Dacă am noroc, mai am încă 30 de ani pe planetă. Pot vorbi despre asta când sorb ceai la 100 de ani”.

Cu zeci de ani în industria muzicală, nu este surprinzător faptul că majoritatea abonaților cântăreței sunt fanii muzicii sale: „Am atât de mulți fani care spun ceva de genul: «M-am îndrăgostit de tine de când aveam 15 ani și am văzut prima dată un videoclip al tău»”.

Vedeta rock spune că este „mândră” de ea pentru că a făcut pasul în OnlyFans și chiar a angajat un publicist pentru a promova afacerea sa.

Lorraine Lewis a devenit faimoasă în 1987 ca solistul trupei rock Femme Fatale. Grupul este cel mai bine cunoscut pentru hiturile lor „Waiting for the Big One” și „Falling In and Out of Love”.

În 2019, ea s-a bucurat pentru o perioadă ca lider al legendarei trupe rock feminină Vixen, cunoscută mai ales pentru hitul lor din 1988 - „Edge of a Broken Heart”.

Cu toate acestea, ea a părăsit brusc trupa anul trecut, susținând în mod criptic că trupa a luat „o direcție diferită”. Lewis a recunoscut mai târziu că a fost concediată de la Vixen fără explicații.

„Nu a fost decizia mea să plec”, a spus ea, în trecut.