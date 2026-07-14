„Nu vă mai stricați, măi fetelor!”. Cătălin Botezatu, mesaj pentru femeile care își măresc buzele: „Nu la asta se uită bărbații”

Designerul Cătălin Botezatu susține că tot mai multe femei exagerează cu intervențiile estetice, afirmând că frumusețea nu ar trebui să fie definită de buze mărite sau de proceduri repetate.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Click!, în care creatorul de modă a vorbit despre calitățile pe care le apreciază cu adevărat la o femeie.

„Acum, vezi și tu, că toate vor să arate precum păpușile Barbie. E exagerat! Buzele alea, nu vă mai stricați, măi fetelor! (...) Nu la asta se uită, măi, bărbații!”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Click!.

Designerul a subliniat că frumusețea poate lua forme diferite și că trăsăturile fizice nu sunt singurele care contează.

„Nu există femeie urâtă, așa cum nu există nici bărbat urât. În orice femeie poți să descoperi o altfel de frumusețe. O femeie poate să fie frumoasă pentru că are un păr frumos, pentru că e mai voluptoasă, pentru că are niște șolduri frumoase, pentru că are un suflet frumos, pentru că are simțul umorului”, a afirmat Botezatu.

Bianca Drăgușanu anunță noi intervenții estetice

Declarațiile lui Cătălin Botezatu vin în contextul în care Bianca Drăgușanu a anunțat recent că a trecut printr-o nouă intervenție estetică și că urmează alte proceduri în perioada următoare.

Vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare că și-a făcut o otoplastie (intervenție prin care se modifică forma sau poziția urechilor) și că intenționează să recurgă la un lifting endoscopic facial, precum și la o intervenție de micșorare a sânilor.

„Mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. (...) Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor feței (...). Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, mă documentez foarte mult înainte”, a transmis Bianca Drăgușanu.