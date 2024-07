Întrebarea la care a trebuit să răspundă Bianca Drăgușanu după ce fiica sa a citit mai multe articole despre ea: „A fost dubios” VIDEO

Bianca Drăgușanu a recunoscut recent că a fost profund afectată după ce fiica ei, Sofia Natalia, a citit mai multe articole pe internet despre ea. Vedeta a povestit cu sinceritate cum Sofia, acum în clasa a doua, a început să își pună întrebări după ce a descoperit informații controversate în mediul online.

Într-un interviu recent, Bianca a dezvăluit că Sofia i-a adresat o întrebare neașteptată: „Mami, chiar m-ai purtat în burtică?”. Curiozitatea micuței a fost stârnită de articole mai vechi din presă care sugerau că Bianca nu ar fi fost însărcinată și că Sofia ar fi fost născută prin intermediul unei mame surogat, potrivit Libertatea.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a discutat deschis despre acest episod emoționant. Ea a explicat că, la vremea respectivă, au circulat zvonuri conform cărora sarcina sa ar fi fost falsă.

„A fost dubios, pentru că eu nu știu dacă a mai existat vreun personaj în România care să fie acuzat că a avut o sarcină falsă. Eu intrasem vineri în spital cu burtă și am ieșit luni cu copil și fără burtă, cu un corset de XS pe mine. Așa, și?”, a povestit Bianca.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au împreună o fiică, Sofia, care se confruntă acum cu realitățile internetului și ale celebrității părinților săi. Vedeta a mărturisit că acest moment a fost dureros pentru ea, dar și o oportunitate de a discuta deschis cu Sofia despre trecutul și prezentul familiei lor.

Într-un final, Bianca a subliniat că își dorește ca Sofia să înțeleagă adevărul și să nu fie influențată de zvonuri sau articole negative. „Primește în weekend telefonul și vede chestii”, a spus Bianca, arătând cât de ușor pot copiii să acceseze informații care nu sunt întotdeauna corecte sau binevoitoare.

„Eu știam că ea o să crească și ea mă întreabă acum: «Mami, dar tu chiar m-ai avut în burtică?». «Nu, mami, te-a adus barza și te-a lăsat pe horn, în locul lui Moș Crăciun». Ea știe să citească, intră în clasa a doua acum, și are acces la internet. Primește în weekend telefonul și vede chestii multe despre mine. Nu mă gândeam vreodată că o să trebuiască să-i explic ca la un om mare: «Da, uite, astea sunt pozele cu mine, eu am fost însărcinată…». «Păi și tu de ce n-ai avut burtică?»”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

„Nu am exagerat cu expunerea”

Fosta prezentatoare TV a explicat de ce a ales să nu se expună în perioada sarcinii, ceea ce a dus la zvonuri că nu ar fi fost gravidă.

„Am avut, dar am avut câteva luni, nu m-am pozat, că eu sunt altfel, eu sunt diferită. Eu am fost o gravidă normală, doar că nu am exagerat cu expunerea gravideniei, pentru că fiecare femeie e frumoasă în felul ei și se expune cum crede ea. Eu nu am stat să mă pozez cu ditamai burtoiul prin reviste, că mie nu mi se pare nici sexy, nici frumos. Mi se pare că nu voiam să fiu atacată energetic, nu voiam să atrag… Eu am fost o gravidă atipică și, pentru că am fost o gravidă atipică, toată lumea s-a grăbit să spună că eu nu sunt gravidă. Ei, ce să vezi? Chiar am fost! Și chiar am avut o ditamai cezariana și am făcut un ditamai copilul care seamăna doar cu ta-su, și de-asta chiar mi-e ciudă”, a concluzionat Bianca râzând.