search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Motivul pentru care Andreea Marin a slăbit cinci kilograme. Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu

0
0
Publicat:

Vedeta TV Andreea Marin este într-o continuă mișcare, chiar dacă luna trecută a fost pusă puțin pe „hold” de Covid-19, potrivit Click! Vedeta a dezvăluit care sunt preocupările sale curente și cum se simte după despărțirea de Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin FOTO Facebook

Fosta prezentatoare a „Surprizelor” a trecut cu bine peste boala care i-a dat bătăi de cap și din cauza căreia a slăbit cinci kilograme.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu  cinci  kilograme în minus. A fost mai neplăcut! Cinci kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin, potrivit Click. 

Vedeta este acum în formă. Are o talie de invidiat, pentru care lucrează intens: face Pilates de două ori pe săptămână, atunci când nu aleargă pe banda de acasă și nu ridică greutățile pe care le are în camera amenajată pentru sport, în vila ei.

Toate acestea, pe lângă rolul de mamă, la care nu a renunțat. Vedeta s-a asigurat că a instalat-o pe fiica ei, Violeta, în New York, acolo unde tânăra va studia la prestigioasa universitate Cornel.

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum!”

Prezentă, recent, în emisiunea „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV,  Andreea Marin a fost întrebată dacă este liniștită pe plan sentimental după despărțirea de fostul ei partener de viață, Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin nu mai formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu. FOTO Instagram
Andreea Marin nu mai formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu. FOTO Instagram

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză.Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus!”, a fost mărturisirea Andreei Marin, cu privire la viața ei privată.

Articolul integral, în Click!

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt
gandul.ro
image
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
mediafax.ro
image
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat
fanatik.ro
image
Reacția lui Adrian Năstase după ce a stat lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un: „Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de poliţie
playtech.ro
image
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la Veneția
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. Cine ar putea fi unul dintre candidați
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă