Motivul pentru care Andreea Marin a slăbit cinci kilograme. Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Vedeta TV Andreea Marin este într-o continuă mișcare, chiar dacă luna trecută a fost pusă puțin pe „hold” de Covid-19, potrivit Click! Vedeta a dezvăluit care sunt preocupările sale curente și cum se simte după despărțirea de Adrian Brâncoveanu.

Fosta prezentatoare a „Surprizelor” a trecut cu bine peste boala care i-a dat bătăi de cap și din cauza căreia a slăbit cinci kilograme.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu cinci kilograme în minus. A fost mai neplăcut! Cinci kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin, potrivit Click.

Vedeta este acum în formă. Are o talie de invidiat, pentru care lucrează intens: face Pilates de două ori pe săptămână, atunci când nu aleargă pe banda de acasă și nu ridică greutățile pe care le are în camera amenajată pentru sport, în vila ei.

Toate acestea, pe lângă rolul de mamă, la care nu a renunțat. Vedeta s-a asigurat că a instalat-o pe fiica ei, Violeta, în New York, acolo unde tânăra va studia la prestigioasa universitate Cornel.

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum!”

Prezentă, recent, în emisiunea „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV, Andreea Marin a fost întrebată dacă este liniștită pe plan sentimental după despărțirea de fostul ei partener de viață, Adrian Brâncoveanu.

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză.Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus!”, a fost mărturisirea Andreei Marin, cu privire la viața ei privată.

