Monica Tatoiu cumpără haine din second-hand, deși are pensie de peste 20.000 lei. Trucurile ei de igienizare

Monica Tatoiu, fostă profesoară de matematică și femeie de afaceri, este o clientă fidelă a acestor magazine, de unde își cumpără articole vestimentare și accesorii unicat. Ea a dezvăluit chiar și câteva trucuri de igienizare a hainelor purtate.

Deși Monica Tatoiu are o pensie de peste 20.000 de lei, ea recunoaște că este strânsă la pungă, atentă pe ce cheltuiește.

„Am cumpărat chiar și vreo trei blănuri, din magazinele second-hand, sunt unele cu produse foarte curate și de calitate, pe Bulevardul Mihai Bravu, din București. Nu iau de oriunde, unde vin și aruncă sacii cu zdrențe și n-ai ce alege, și unde unele sunt bune de aruncat la gunoi. Am cumpărat haine purtate și din magazinele din Germania și din Franța. Nu cumpărați haină din blană de iepure sau de vulpe, de orice altceva luați, dar nu de-astea, nu rezistă, vă treziți că ați dat banii degeaba”, spune Monica Tatoiu, exclusiv pentru Click!

Monica Tatoiu a recunoscut că adoră lâna și blănurile, așa că are în colecție și astfel de articole vestimentare.

„Mi-am luat haină de nurcă, din Franța, și cu 100 de euro, în condițiile în care una nouă costă și mii de euro. O blăniță, gen guleraș sau capă, e frumoasă și de mers la operă sau la operetă, dacă știi cum să te asortezi. Mi-am cumpărat din București și fuste superbe, plisate, în stil scoțian, din lână adevărată, cu numai 50 de lei bucata. Mi-am luat și accesorii, brățări și cercei, și cu 2 euro, niște superbități. Sunt prețuri la haine care pornesc și de la 10 lei, în unele locuri. Eu fac combinații, când ies la evenimente, din ce mai am în șifonier, plus un lucru vechi, le personalizez”, a mai spus ea.

Cum igienizează hainele

Ea a dezvăluit în exclusivitate pentru Click! cum igienizează hainele vintage, ca să nu se aleagă cu vreo afecțiune dermatologică, existând acest mare risc.

„Nu trebuie să avem prejudecăți când cumpărăm un lucru vechi. Și, ca să fii sigur că nu iei vreo boală de piele, e bine ca hainele de blană să le duci la curățătorie chimică, iar restul să le speli la mașina de spălat, în funcție de etichetă, există și detergenți care dezinfectează suplimentar. Atenție, însă, hainele din lână nu se spală la mașină, ci manual, căci se strâng foarte mult. Eu am un truc. Puloverele din lână le spăl la mână, cu un detergent pentru haine de bebeluși. După ce le clătesc, le pun pe un prosop uscat și le rulez, ca să iasă apa din ele. După câteva ore, le pun pe un umeraș, la uscat. Așa nu se micșorează, rămân intacte”, a spus Monica Tatoiu.

Potrivit specialiștilor, cuverturile, saltelele și pernele second-hand obligatoriu trebuie spălate, după ce au fost închise ermetic, în saci de plastic, timp de cel puţin cinci zile.

