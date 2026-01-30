Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District

Dubai se pregătește să deschidă o veritabilă stradă din aur, amplasată în apropierea celebrului Gold Souk, zonă cunoscută pentru comerțul cu aur și bijuterii. „Aurul este profund înrădăcinat în structura culturală și comercială a Dubaiului”, a declarat Ahmed Al Khaja, CEO al Dubai Festivals and Retail Establishment.

Noua atracție va face parte din Dubai Gold District, un proiect anunțat oficial de Dubai Media Office pe 27 ianuarie 2026. Potrivit autorităților, strada va fi „construită folosind aur”, deși detaliile exacte privind modul în care va fi realizată nu au fost încă făcute publice. De asemenea, data deschiderii nu a fost anunțată.

Dubai Gold District este o transformare a actualului Gold Souk, una dintre cele mai vechi și mai populare zone comerciale ale orașului. Aici funcționează aproximativ 1.000 de comercianți specializați în vânzarea de aur și bijuterii, iar zona este un punct de atracție pentru turiști, relatează Euronews.

Conform Dubai Media Office, Emiratele Arabe Unite sunt al doilea cel mai mare centru de tranzacționare fizică a aurului la nivel mondial, exportând aur în valoare de 53,41 miliarde de dolari în perioada 2024–2025.

„Aurul este profund înrădăcinat în structura culturală și comercială a Dubaiului, simbolizând moștenirea noastră, prosperitatea și spiritul antreprenorial. Prin această destinație emblematică, nu doar celebrăm această moștenire, ci o reimaginăm pentru o nouă eră, definită de creativitate și sustenabilitate”, a declarat Ahmed Al Khaja, CEO al Dubai Festivals and Retail Establishment, parte a Departamentului pentru Economie și Turism din Dubai.

Dubai este cunoscut pentru atracțiile sale turistice spectaculoase, precum Burj Khalifa – cea mai înaltă clădire din lume, Ain Dubai – cea mai mare roată de observație, sau Deep Dive Dubai – cea mai adâncă piscină de scufundări din lume.

În 2024, orașul a inaugurat și o stradă cu climat controlat, unde „plouă” la fiecare 30 de minute, pe insula Heart of Europe, parte a arhipelagului artificial The World Islands.

De asemenea, autoritățile au anunțat un proiect ambițios numit „future loop”, un pod pietonal de doi kilometri, complet climatizat, menit să conecteze zone-cheie ale orașului și să facă Dubaiul accesibil pietonilor pe tot parcursul anului, chiar și în timpul verilor cu temperaturi de până la 45 de grade Celsius.

În afara Dubaiului, Fujairah a atras recent atenția prin inaugurarea unui drum muzical. Șanțurile din asfalt produc vibrații ce reproduc „Simfonia a IX-a” de Beethoven atunci când automobilele trec peste ele.