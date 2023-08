Mii de fani îndurerați la înmormântarea lui Sinead OʼConnor. Bono și Bob Geldof au condus-o pe ultimul drum VIDEO FOTO

Mii de fani îndurerați, dar și celebrități, au fost prezenți astăzi la înmormântarea cântăreței, în Bray, orașul irlandez în care aceasta a trăit 15 ani.

Imagini emoționante îi înfățișează pe admiratorii cântăreței – de la pensionari la copii cu jucării de pluș în brațe – adunați pe străzile orașului Bray. Mii de persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu artistei, care a încetat din viață la 56 de ani, pe 26 iulie 2023, a relatat The Guardian. Printre cei care au participat la ceremonie au fost Bono, solistul trupei U2, și muzicianul britanic Bob Geldoff, potrivit The Irish Times.

Înainte de înmormântare, fanii au umplut artera Strand Road, au lăsat flori și bilete emoționante de adio lângă fosta casă a artistei și au fredonat versurile hitului „Nothing Compares 2 U“. După ceremonia publică, familia și prietenii apropiați au participat la o slujbă privată.

Ceremonie în cultul islamic

Slujba de înmormântare a fost oficiată de un imam, deoarece artista se convertise la islam în urmă cu câțiva ani. „A suferit mai mult decât trebuia, în special în anii în care personalitatea ei se forma, mai ales din partea adulților și a instituțiilor pe care le iubea, și, totuși a arătat o credință neclintită în Divinitate. Cu cât a cântat și a vorbit mai mult despre propria ei durere, cu atât mai mult vocea și cuvintele ei au atins inimile oamenilor“, a spus Shaykh Dr Umar Al-Qadri, imamul cultului islamic.

→ Imaginea 1/5: Sinead O’Connor inmormantare Foto profimedia 0795256981 jpg

Muzicianul Bob Geldof, care a fost fotografiat într-un taxi din cortegiul funerar, și-a amintit ultimele sale conversații cu O’Connor. „De multe ori, Sinead a fost plină de o singurătate îngrozitoare și de o disperare teribilă. A fost o prietenă foarte bună. Am vorbit chiar acum câteva săptămâni. Unele dintre textele ei erau pline de disperare și deznădejde, altele erau pline de extaz. Așa era ea“.

Sinead O’Connor s-a stins prea devreme, la doar 56 de ani, pe fondul unei lupte cu depresia, cauzată de sinuciderea fiului ei, Shane. Cu câteva zile înainte de a muri, cântăreața a postat un mesaj cutremurător pe X (fostul Twitter), pentru fiul ei, care s-a sinucis anul trecut, la doar 17 ani.