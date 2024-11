Mihai Trăistariu povestește ce nu știa publicul despre sănătatea lui Gabriel Cotabiță: „În primăvară a venit salvarea și l-a luat”

Vestea morții lui Gabriel Cotabiță, la vârsta de 69 de ani, i-a șocat pe fani și pe mulți dintre colegii de scenă ai artistului, care nu-și imaginau că starea lui de sănătate este atât de gravă. Mihai Trăistariu spune însă că au existat semne că celebrul interpret de muzică ușoare are probleme mai grave decât lăsa să se înțeleagă.

Trăistariu a povestit, în exclusivitate pentru Click! ce i-a dat de gândit:

„Anul acesta, în primăvară, am avut un concert la Teatrul Constantin Tănase. Eram vreo 10 artiști, iar el era primul care trebuia să intre la ora 19:00, însă nu a mai intrat, pentru că a venit salvarea și l-a luat. Deci, el din primăvară se simțea rău, acesta a fost un semn”.

Semne că stare lui de sănătate e foarte fragilă au existat și anterior, spune Mihai Trăistariu.

„Acum un an, doi, am cântat cu el toată vara pe litoral, la Olimp, și el avea concert seară de seară. Am observat că deja cânta de jos, de pe un scaun de bar, nu mai putea sta în picioare. De atunci mi-am dat seama că este slăbit. Probabil simțea că, încet-încet, corpul său cedează. Eu îl urmăream din culise, ca să spun așa, și eram plăcut surprins de cum s-a recuperat în urma infarctului de acum 9 ani. Îmi spuneam: Uite ce șansă a avut de la Dumnezeu! Dar, uite, un AVC te poate slăbi...”, a mai declarat artistul, exclusiv pentru Click!

Gabriel Cotabiță a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și, în ultimele două săptămâni, s-a aflat în comă la Spitalul Universitar din București. Sâmbătă, 23 noiembrie, a murit.