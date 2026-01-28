search
Mihai Bendeac, mesaj după apariția călare de la gala Florin Piersic: „Cum exact cred ei că a fost regizat?"

Mihai Bendeac a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după momentul său de la gala aniversară dedicată lui Florin Piersic, organizată la Teatrul Național din București, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de către marele actor.

Momentul lui Mihai Bendeac a stârnit hohote de râs. FOTO: Facebook / Mihai Bendeac
Momentul lui Mihai Bendeac a stârnit hohote de râs. FOTO: Facebook / Mihai Bendeac

Florin Piersic a fost sărbătorit pe 26 ianuarie, cu o zi înainte de aniversarea oficială, în cadrul Galei Aniversare – Florin Piersic 90, unde colegi de scenă, prieteni și fani i-au fost alături. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat Marius Florea Vizante, Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu, George Ivașcu și Mihai Bendeac.

Cel din urmă a oferit unul dintre cele mai comentate momente ale serii. Costumat în Mărgelatu și călare pe un cal, Mihai Bendeac a apărut pe scena Teatrului Național, însă momentul a devenit inedit încă de la început, după ce animalul s-a comportat „ca în grajd”, spre amuzamentul publicului, dar și spre disconfortul unora dintre cei prezenți.

După eveniment, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora întregul moment ar fi fost regizat. Mihai Bendeac a reacționat pe Facebook, respingând această idee și ironizând ipoteza.

„Înțeleg că există cetățeni care cred că ce s-a întâmplat aseară a fost regizat. Eu sunt curios, însă, cum exact cred ei că s-a întâmplat regia?  Dincolo de asta… La mulți ani, Florin Piersic! Mulțumesc, meștere, pentru toată bucuria adusă oamenilor! Plecăciuni”, a scris actorul.

Declarații emoționante pe scenă

Momentul lui Mihai Bendeac a stârnit hohote de râs atât în sală, cât și pe scenă. Actorul a făcut mai multe glume, iar spre final a coborât de pe cal și i-a sărutat mâna lui Florin Piersic, adresându-i un discurs emoționant.

„Nu cred că există topuri pentru actori, care sunt mai mari sau mai buni profesional, dar cred că putem să ne gândim care actor e cel mai iubit”, a spus Bendeac.

Acesta a mărturisit că relația lui Florin Piersic cu publicul a fost pentru el un model. 

„De când mă știu pe această lume și în această profesie, eu m-am uitat la dumneavoastră ca la Dumnezeu și relația pe care ați dezvoltat-o cu publicul mi se pare absolut unică. Nu am să ajung niciodată atât de iubit”, a spus Bendeac. 

Gala aniversară a fost un omagiu adus carierei impresionante a lui Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori români, iar momentul lui Mihai Bendeac a rămas printre cele mai discutate episoade ale serii.

