„Am atins fericirea”. Mihai Bendeac, cucerit de zâmbetul unei fetițe: „E clar că ai ceva special. Poate am atins un înger”

Actorul Mihai Bendeac a povestit pe Instagram un moment emoționant trăit în timpul filmărilor pentru serialul „Băieți de oraș”.

Actorul se afla la Colegiul Național George Coșbuc, într-o zi de filmare lungă și obositoare, când a fost abordat de un spectator care l-a rugat să facă o fotografie cu fiica lui, Ingrid.

„La un moment dat, mergând spre rulotă ca să ma schimb în alta ținută si cu mintea alertă la ce cadru urmează, am fost abordat de un domn care m-a rugat să fac o fotografie cu fiica lui, Ingrid. Nu este, în mod evident, ceva ce nu mi s-a mai întâmplat. Am făcut poze cu mii de copii. Am cunoscut copiii prietenilor, colegilor. Toată lumea știe că mă topesc instantaneu, îmi plac copiii (atâta timp cât nu sunt ai mei). Daaaar… acum a fost ceva diferit. Copilul ăsta avea un zâmbet care oprea timpul în loc. Și, mai presus de orice, în momentul în care s-a uitat la mine… Ei, aici e greul. Nu știu cum să explic… Efectiv am simțit un nivel de bucurie, de zen pe care nu l-am regăsit niciodată din copilărie până acum”, a scris Bendeac, pe Instagram.

Actorul a mărturisit că emoția a fost atât de puternică încât l-a transportat înapoi în copilărie.

„Eu am o chestie la care mă raportez atunci când vine vorba despre fericire. Cred că am atins-o o singură dată în plenitudinea ei. Aveam 5 ani. Era o zi de toamnă când bunicii au venit să mă ia de la grădiniță. Nu știu de ce amintirea aia este atât de pregnantă. Îmi amintesc tot. Cum eram îmbrăcat eu, cum erau îmbrăcați ei, cum batea soarele, absolut tot… Și fericirea aia! Aia pe care nu am mai atins-o niciodată. Până sâmbătă. Când, din nimic, în mijlocul unei zile de filmare complicate, dintr-o dată, am atins iar, după 37 de ani, fericirea aia. Într-o secundă. Pur și simplu”, a spus acesta.

Bendeac a recunoscut că nu înțelege pe deplin motivul pentru care această întâlnire l-a afectat atât de profund: „Nu știu de ce. Nu știu cum. Nu știu de ce tocmai copilul ăsta. Nu știu de ce acum. Nu știu ce înseamnă asta. Nici n-am timp în perioada asta să reflectez la acest aspect. Încă suntem în filmări la <Băieți de oraș>, urmează premiera la teatru cu <Cei trei asasini>. Însă ceva s-a întâmplat. Într-o după-amiază. Cu un zâmbet de copil.”

În încheiere, Bendeac i-a mulțumit fetiței pentru momentul unic: „Mulțumesc, Ingrid! E clar că tu ai ceva special. Poate am atins un înger.”