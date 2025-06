Mihai Bendeac, despre noul show de la Antena 1: „Orice talent ai avea, poți să vii să câștigi bani pe loc ”. A început castingul

Actorul Mihai Bendeac a făcut dezvăluiri despre talent show-ul pe care îl pregătește la Antena 1 și în spatele căruia se află Mona Segall.

Într-un teaser distribuit pe rețelele sociale, Mihai Bendeac anunță că a început castingul și explică: „În acest moment, rolul meu este să te fac pe tine să înțelegi că este șansa vieții tale”.

„Promit că mă voi ocupa de cariera ta”

Actorul le oferă celor care vor să-și arate talentul detalii despre competiție.

„Nu există, până în momentul acesta, în istoria televiziunii un show de televiziune, un talent show în care să nu voteze juriul, ci publicul și nu oricum, ci atunci, plătindu-ți bilet pe loc Deci orice talent ai avea, cânți, dansezi, ești un actor la început de drum sau crezi că poți să faci actorie, ai găuri în tibie și cânți la fluierul piciorului, absolut orice, ești inventator, absolut orice, poți să vii să câștigi bani pe loc și, dacă mergi mai departe în finală, îți dau cuvântul meu de onoare că am să mă ocup personal. Eu sunt la televizor, nu m-am apucat să mint, promit că mă voi ocupa de cariera ta. Deci, te aștept la casting, înscrie-te acum, în acest moment”, spune Bendeac în clip.

„Am fost foarte onorată de faptul că și-a dorit să lucreze cu mine”

În spatele noii producții, se află realizatoarea Mona Segall care a făcut, pentru Cancan, dezvăluiri despre colaborarea cu Mihai Bendeac.

„Mizez pe el și am fost foarte onorată de faptul că și-a dorit să lucreze cu mine și cu echipa mea. Și deocamdată sunt foarte entuziasmată și mi se pare că e de neoprit și că nu are cum să nu iasă vreo emisiune cu el, pentru că, în afară de umor, e și un super personaj care transmite și e cu tot sufletul în ceea ce face și e spectacol în sine. E un talent show, pe lângă toate celelalte talent show-uri, dar sper că am găsit o formulă care să facă diferența”, a explicat realizatoarea TV.

Mona Segall a precizat că Bendeac va fi și jurat și realizator, adăugând, referitor la show:

„Vor fi cinci persoane. Ca și la Chefi la cuțite, unul în plus. Poate asta ne poartă noroc”.

Amintim că în luna octombrie a anului 2022, Mihai Bendeac a părăsit emisiunea „iUmor“ după 13 sezoane în care a făcut parte din juriu. Actorul a plecat și de la postul Antena 1, în urma unui conflict cu colegii din echipa de producție.

La începutul acestui an, actorul a revenit însă la Antena 1, iar de atunci pregătește show-ul amintit.