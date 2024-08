Prezentatoarea TV Gabriela Cristea, vacanţă cu peripeţii în Grecia. „Mi-a stat inima” | VIDEO

Aflată în vacanţă în Corfu împreună cu familia, prezentatoarea TV Gabriela Cristea a avut parte de un şoc în momentul în care a deschis uşa de la casa pe care o închiriase. „Mi-a stat inima”, le-a mărturisit ea urmăritorilor săi pe reţelele de socializare.

Atunci când a ales Corfu ca destinaţie pentru o vacanţă cu familia, Gabriela Cristea a făcut-o tocmai pentru liniştea, atmosfera de relaxare, apa curată şi peisajele mirifice. Surpriza a venit într-o seară, în momentul în care a deschis uşa casei pe care a închiriat-o împreună cu soţul său, Tavi Clonda, şi cele două fetiţe, Iris şi Victoria. Chiar la intrare, înăuntru, era un pui de şarpe veninos.

Vedeta TV le-a povestit fanilor săi întreaga întâmplare, printr-o postare pe care a făcut-o marţi pe reţelele de socializare.

„Locația unde stăm este absolut fabuloasă, dar aseară ni s-a întâmplat o chestie. Fusesem oarecum avertizați, doar că nu am luat în serios. Ne-am gândit că am mai fost în Grecia și nu ni s-a mai întâmplat niciodată. Când am deschis ușa casei, să intrăm în casă, am găsit un șarpe. Era fix la ușă, înăuntru, în locație.

Vă dați seama, când am deschis ușa și m-am trezit cu șarpele în fața ochilor, mi-a stat inima. Era un pui de șarpe, pentru că cei ajunși la maturitate sunt foarte rari. E doar un șarpe veninos, dar nu trăiește pe unde stau oamenii”, a povestit ea.

„Am început să iau în serios toate avertizările pe care ni le-a oferit gazda”

Gabriela Cristea a mărturisit, de asemenea, că primise o serie de recomandări din partea gazdei cu privire la provocările pe care le presupune „viaţa în natură”, dar, pentru că mai fusese în Grecia şi niciodată nu avusese parte de un astfel de incident, nu a ţinut cont de ele.

După ce aproape „i-a stat inima”, aşa cum a mărturisit, prezentatoarea spune că a început să ia în serios sfaturile gazdei şi chiar a făcut câteva recomandări celor care aleg să-şi petreacă vacanţa în Corfu.

„Am început să iau în serios toate avertizările pe care ni le-a oferit gazda acestei locații și sunt o grămadă de semne care ne spun să avem grijă că totuși viața în natură aici nu este chiar așa cum sunteți voi obișnuiți. Ideal este că în momentul în care vreți să vă încălțați, să luați papucul sau pantoful și să îl scuturați bine. Dacă vreți să vă așezați într-un loc afară, trebuie să luați perna și să o scuturați bine, ca să nu aveți o surpriză neplăcută”, şi-a sfătuit ea urmăritorii pe reţelele de socializare.