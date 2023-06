Marea dragoste dintre Arșinel și Marilena, femeia pe care a iubit-o 50 de ani: „O fată care m-a hipnotizat!“

S-a îndrăgostit de ea la prima vedere și au rămas alături mai bine de 50 de ani. Regretatul Alexandru Arșinel și-a cunoscut soția, pe Marilena, la Ștrandul Tineretului în anul 1966. Doi ani mai târziu se căsătoreau.

Alexandru Arșinel a povestit în cartea autobiografică: „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, despre povestea lor de dragoste.

„ La un moment dat am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns. Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”

Cei doi s-au cunoscut la Ștrandul Tineretului, în anul 1966, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit.

La început, soții Arșinel au locuit într-o cameră, cu baia pe hol, la cămin. Acolo a venit pe lume primul copil al cuplului, Bogdan.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc! ”, mai scria Alexandru Arșinel.

Nu sărbătoreau data nunții, ci ziua în care s-au cunoscut

Alexandru Arșinel a murit în septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. De-a lungul vieții, actorul a trecut prin mai multe drame, una fiind legată și de soția sa. În 2016, Marilena era împreună cu nepoata ei, a alunecat și s-a lovit atât e rău încât a ajuns să nu se mai poată mișca decât în cadru.

Alexandru Arșinel povestea, într-un interviu acordat TVR, în 2021, că soția sa este aproape paralizată și rememora anii buni, în care îl însoțea în turnee, alături de Stela Popescu și de soțul acesteia, Puiu Maximilian, scria click.ro, la decesul marelui actor.

Starea de sănătate a Marilenei s-a înrăutățit și soția actorului ar fi ajuns chiar imobilizată la pat, mai ales că, în 2021, ambii soți au contactat Covid. Au scăpat de boală, însă problemele de sănătate s-au accentuat, în cazul lui Alexandru Arșinel. Pe 29 septembrie 2022, maestrul s-a stins, la Spitalul Universitar, din București. Alexandru Arșinel și Marilena nu sărbătoreau data nunții, ci ziua în care s-au cunoscut.

Vineri, 9 iunie 2023, Marilena s-a stins din viață, la doar 9 luni după decesul soțului său.