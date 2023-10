Marea dragoste a Corinei Chiriac. Pe cine a iubit nebunește și cum s-a încheiat povestea ca în filme VIDEO

Una dintre cele mai iubite artiste din România, o adevărată divă a Epocii de Aur, împlinește astăzi 74 de ani. În urmă cu câțiva ani, Corina Chiriac a dezvăluit cine a fost marea ei dragoste, dar și cum s-a încheiat frumoasa poveste de iubire.

Artista a mărturisit că s-a îndrăgostit pentru prima dată cu adevărat la 26 de ani.

”În seara aia mi-am dat seama, aveam nod în stomac, mă fâstâceam, eu care sunt vorbăreaţă. E tâmpită chestia asta, nu aş vrea să mi se mai întâmple. Să mă ierte spectatorii, devii tembel. Pot să dau în scris că nu-mi mai trebuie îndrăgosteală. Într-o viaţă întreagă o singură dată mi s-a întâmplat”, spunea artista, conform ciao.ro.

Cel care i-a "furat" inima a fost un cântăreț ceh pe care l-a cunoscut în timpul unui festival de muzică ușoară. Pe atunci, artista era adorata publicului în România, iar Karel Gott era denumit ”Vocea de aur din Praga”, în Cehia, țara sa natală.

Cei doi s-au cunoscut în Cehoslovacia. Chiar dacă artistul era cu 10 ani mai mare decât Corina Chiriac, acest lucru nu a contat. S-au iubit nebunește mai mulți ani, însă relația a fost una complicată, având în vedere distanța care îi despărțea.

Povestea lor s-a terminat însă brusc în 1983, atunci când artistei i-a fost confiscat pașaportul de către regimul comunist și nu a mai putut părăsi țara. A fost o mare dezamăgire, iar după mulți ani, Corina Chiriac avea să recunoască faptul că marea sa iubire a fost artistul ceh.

„Am avut, cu siguranță, în destin această vocație”

Corina Chiriac s-a născut pe 26 octombrie 1949, la București. Tatăl său, apreciatul compozitor Mircea Chiriac (1919-1994), este profesor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. Mama sa, Elisabeta Chiriac (1920-2002), profesoară de pian la același Conservator.

În 1970 participa la „Steaua fără nume” şi, de atunci, steaua sa a devenit cunoscută. Celebra artistă are o carieră impresionată: a bucurat inimile românilor de mai bine de 50 de ani,

Corina Chiriac este un artist complex: solistă, actriţă, compozitoare, realizatoare de emisiuni şi autoare a unor cărţi de succes.

Puțină lume știe că a terminat Actoria, la București. A avut chiar și un model: actrița Carmen Stănescu.

"Eu am început oricum cu muzica, părinții mei fiind muzicieni amândoi. Am fost violonistă, de fapt. Pianul era instrument secundar. Îndrăgostindu-mă de arta actorului, mergând la teatre cu părinții pe la 14 - 15 ani, am spus: Vai, ce mi-ar plăcea să fiu actriță!. Am intrat la Teatru, am avut o pregătire bună, cu o profesoară extraordinară, doamna Adriana Piteșteanu, care a fost mentora multor generații de studenți. M-a pregătit o lună de zile intensiv pentru examen. Eu eram un căluț tânăr, voiam să alerg, dar nu știam ce înseamnă nici galopul, nici trapul. Am intrat cu bine la Teatru, dar în timp ce eram studentă am zis că ar fi bine să cânt. Am avut, cu siguranță, în destin această vocație de a urca pe scenă.

Până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să fiu o interpretă, adică am combinat arta actorului cu solistul vocal din mine. Eu am făcut Școala de Muzică. Am fost violonistă și pianistă. Faptul că am început să cânt probabil că a venit de la sine la un moment dat. În momentul în care am intrat în televiziune și am văzut regia de emisie, mi s-a părut fascinant. Fără Televiziunea Română eu nu aș fi apărut niciodată", spunea artista recent.