Mădălina Ghenea, hărțuită și jefuită. „Am stat închisă în casă, am avut atacuri de panică”

În ciuda faimei și a aparenței unei vieți de invidiat, Mădălina Ghenea a trecut prin adevărate momente de coșmar. Actrița, care își crește singură fetița, în urma despărțirii de tatăl ei, a fost ani la rând o victimă hărțuirii, iar recent, a unui jaf.

Fosta iubită a lui Leonardo di Caprio a povestit totul în cadrul unui interviu acordat în emisiunea „Verissimo”, din Italia. Deși este una dintre cele mai faimoase și mai frumoase românce, se pare că pentru ea, celebritatea a avut o mare latură întunecată. Mădălina Ghenea pare să fie, la ora actuală, singură și extrem de vulnerabilă. O țintă a atacatorilor atât în mediul virtual, cât și în viața reală.

Victimă a hărțuirii, timp de șase ani

Mădălina Ghenea povestește că nu a început să fie hărțuită de azi, de ieri, ci de ani buni. Iniția, a încercat să nu bage de seamă, gândindu-se că este un lucru perfect normal pentru o celebritate. Cu timpul însă, a început să se îngrijoreze de-a binelea.

Conturile sale de pe rețelele de socializare i-au fost sparte în repetate rânduri și a primit mesaje de amenințare. A durat o vreme până când vedeta s-a decis să apeleze la ajutorul oamenilor legii din Italia. Cu toate că a cerut protecție poliției, a trăit cu o teamă constantă că ar putea oricând să i se întâmple ceva rău.

„Din păcate, în ultimii șase ani am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece a reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru”, a declarat actrița, în cadrul unei emisiunii TV din Italia.

Jefuită pe aeroportul din Roma

De la amenințările și jignirile de pe internet, cea care cândva i-a furat inima lui DiCaprio a avut parte de un jaf în toată regula, pe aeroportul din Roma. Incidentul a avut loc pe data de 11 decembrie a anului trecut. Actrița a mărturisit că a fost în stare de șoc și că și-a revenit foarte greu după cele întâmplate. Cu atât mai mult cu cât, în prezent, ea locuiește singură alături de fiica ei, după despărțirea de Matei Stratan.

„Am stat închisă în casă trei săptămâni, dar promit că mă voi întoarce la normalitate. Îmi pare rău că arăt epuizată, chiar mă străduiesc să îmi revin, dar nu e ușor deloc. Am avut atacuri de panică din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat. Sper să mă întorc la viața mea normală și să uit”, spunea Mădălina Ghenea pe Instagram.

Pentru presa italiană, frumoasa vedetă a mers pe ipoteza că „nu a fost un furt, ci o operațiune planificată”. Ea a susținut că, de mult timp, există persoane care vor să o discrediteze.

„Mesaje ciudate, încercări de a-mi sabota cariera și imaginea… Mă gândeam la situații separate, dar punându-le în concordanță și cu acest furt, se bănuiește că este mereu aceeași persoană”, a transmis românca, în vârstă de 35 de ani, pentru publicația Corriere.