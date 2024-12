Celebra locuință din franciza „Singur acasă” a fost vândută. Suma fabuloasă pe care au plătit-o noii proprietari

Celebrul conac din filmul de Crăciun „Home Alone” (Singur Acasă) a găsit un cumpărător chiar la timp pentru sărbători.

Exteriorul conacului a fost folosit drept casa familiei McCallister atât în primul film „Home Alone”, cât și în continuarea sa din 1992, „Home Alone 2: Lost in New York” – iar aspectul său nu s-a schimbat prea mult de atunci, relatează Metro.co.uk.

Casa din Illinois a fost scoasă la vânzare în luna mai pentru suma de 5.250.000 de dolari, iar acum anunțul indică „vânzare în curs”.

Pe site-ul Coldwell Banker Realty, unde a fost listată proprietatea, conacul cu cinci dormitoare și șase băi este descris ca un „legendar cămin de sărbători reimaginat pentru luxul zilelor noastre”.

„Plin de căldură, caracter și detalii minuțios concepute”, conacul de 848 de metri pătrați, construit în 1921, a fost complet renovat în 2018. Holul de intrare, scara principală, sala de mese și livingul au fost păstrate exact așa cum erau, în formă și structură.

O cameră de familie luminoasă este o adăugare recentă, iar conacul include și o bucătărie cu două insule, un șemineu pe lemne, un garaj pentru trei mașini și o terasă care duce spre o curte din spate.

La etaj, suite-ul principal dispune de un șemineu, un dressing și o baie spa cu marmură. De asemenea, casa are o sală de gimnastică complet echipată și o cameră de cinema. În plus, acest conac în stil georgian include și un teren de sport interior.

Se pare că există mult interes pentru această casă, situată în zona Winnetka din Chicago – însă nu toți cei interesați sunt potențiali cumpărători, având în vedere că anunțul a fost vizualizat de peste 70.000 de ori.

Interiorul este diferit față de cel din filme, având podele din lemn în tonuri neutre și o lipsă notabilă a capcanelor ingenioase ale lui Kevin McCallister pentru a ține hoții la distanță.

Interiorul este diferit față de cel din filme, având podele din lemn în tonuri neutre și o lipsă notabilă a capcanelor ingenioase ale lui Kevin McCallister pentru a ține hoții la distanță.

„Mi-a trecut prin cap să o cumpăr – doar pentru distracție”, a declarat Macaulay în fața publicului de la Rosemont Theater din Illinois, în timpul unei proiecții a filmului, conform New York Times.

Actorul a spus că s-a gândit să transforme casa într-un loc tematic inspirat din film, unde vizitatorii ar putea aluneca pe scări cu sania, așa cum face personajul său în primul film, dar a renunțat la idee.