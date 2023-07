Loredana, noua Barbie. Ce spun fanii: „Barbie, după o săptămână în Vaslui“ FOTO

Lansarea peliculei Barbie a declanșat o frenezie mondială a costumelor celebrei păpuși, iar Loredana s-a aliniat imediat trendului.

În stilul său nonconformist, Loredana a „speculat“ unul dintre trendurile din rețelele sociale și s-a transformat în păpușa Barbie.

Lansat în weekendul trecut, filmul cu Margot Robbie în rolul principal a dominat box-office-ul și a devenit producția cu cel mai mari încasări în weekendul de debut, în acest an. Totodată, a născut un adevărat fenomen, căci fanii din toată lumea au venit la cinema îmbrăcați în roz. În rețelele sociale simpli fani sau celebrități postează fotografii în care poartă ținute inspirate de toaletele celebrei păpuși.

→ Imaginea 1/4: Margot Robbie Foto profimedia 0788901605 jpg

Totul a pornit chiar de la protagonista filmului, Margot Robbie, care s-a transformat într-o păpușă Barbie, atât pe marile ecrane, cât și pe covorul roșu. Faimoasa actriță a făcut un turneu de promovare a filmului și la fiecare apariție a purtat ținute spectaculoase, toate fiind copii fidele ale garderobei celebrei păpuși.

Într-o fotografie postată pe Instagram, Loredana poartă o rochie scurtă fuchsia, din voal, accesorizată cu pene. La această ținută a asortat șosete și pantofi în aceeași culoare. Coafura și machijul completează aspectul de păpușă Barbie.

Textul care însoțește fotografia este refrenul hitului „Barbie Girl“ (1997), al trupei Aqua, numai că Loredana a înlocuit cuvântul „girl“ cu „bitch“.

„She a Barbie bitch...

You can brush my hair, undress

me everywhere

Imagination, life is your creation“.

Fanii au reacționat imediat, unii dintre ei apreciativ, alții ironic.

„Life in plastic... itʼs fantastic“.

„Barbie, după o săptămână în Vaslui“.

„De la rugăciune...“.

„Nu m-am gândit niciodată că pot să văd o papușă în mărime naturală. Ești bestială! Ai fost deja la film?“.

„Exact ca o păpușă Barbie! Sunteți superbă, doamna Loredana, vă prinde rozul“.