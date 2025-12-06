La 85 de ani, Joan Baez reînvie spiritul hippie cu o melodie anti-Trump intitulată „No Kings”

La 85 de ani, Joan Baez, simbol al mișcării hippie, reînvie spiritul protestului cu o melodie anti-Trump intitulată „No Kings”, revenind în studio după mai mulți ani de pauză pentru a transmite un mesaj politic și social puternic.

Sursă video: TikTok/sfg415

Joan Baez, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii folk americane și figură centrală a mișcării hippie, a revenit în studioul de înregistrări la 85 de ani pentru a înregistra melodia „No Kings” (Fără regi), pe care o descrie ca fiind un „cântec de protest” împotriva politicilor președintelui american Donald Trump.

Piesa, menită să devină un imn al opoziției față de administrația Trump, a fost compusă de Jesse Welles, cântăreț folk de 33 de ani din Arkansas, cunoscut pentru criticile sale dure la adresa lui Trump, a controversatului miliardar Jeffrey Epstein și a agenției ICE.

Inițial, Joan Baez și Jesse Welles s au interpretat melodia pe scenă, apoi au înregistrat-o în studio, lansarea oficială urmând să aibă loc zilele următoare.

„Îmi place să cânt alături de artiști mai tineri, iar această piesă i se potrivește perfect vocii mele. A fost o adevărată plăcere să o înregistrăm împreună”, a declarat Baez, aflată în Paris pentru promovarea volumului său de poezie „Quand tu verras ma mère, invite-la à danser”.

Revenirea artistei în studioul de înregistrare marchează sfârșitul unei perioade de pauză de cinci ani de la ultimul său album, „Whistle Down the Wind” (2018), iar motivul în reprezintă credinţa artistei că muzica rămâne un instrument esențial de activism și solidaritate.

„Avem nevoie de un imn pe care toată lumea să-l poată cânta: «No Kings, no Kings, no Kings»”, a declarat Joan Baez.

Cine este Joan Baez

Cariera artistei Joan Baez a fost strâns legată de activismul social: a participat la Woodstock, a cântat pentru pace și justiție socială și a colaborat cu Martin Luther King.

Relația sa amoroasă cu Bob Dylan, legendă a muzicii folk și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a rămas parte integrantă a istoriei muzicii americane și a fost reconstituită în filmul biografic „A Complete Unknown” (2024), regizat de James Mangold, în care Timothée Chalamet îl interpretează pe Bob Dylan.

Simbol al perioadei hippie, Joan Baez a colaborat, de-a lungul carierei sale, şi cu artişti din generaţiile recente: Taylor Swift a invitat-o pe scenă în 2015, iar Lana Del Rey i-a dedicat melodia „Dance Till We Die” în 2021.

În paralel cu muzica, Joan Baez se dedică picturii și arhivelor personale, care au inspirat documentarul „Joan Baez: I am a noise” (2023), unde vorbește despre lupta cu depresia, consumul excesiv de medicamente și traumele din copilărie.

Recent, a publicat în Franța o colecție de poezii, adunate din caiete, bileţele păstrate în timp și fișiere digitale vechi, scrise în perioadele în care a experimentat tulburări disociative de identitate.

Chiar dacă nu mai cântă la chitară și nu a mai făcut turnee din 2019, Joan Baez continuă să fie activă artistic și să transmită mesaje puternice prin muzică și literatură. În ciuda unor episoade de melancolie, artista consideră că ultimul deceniu a fost cel mai fericit din viața sa, demonstrând că pasiunea și activismul nu cunosc vârstă.

„Vreau să las o moștenire sinceră, prin muzică, poezie sau documentare”, a declarat ea.