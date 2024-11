Cunoscutul jurnalist britanic Charlie Ottley, cel mai mare promotor al ţării noastre peste hotare, a vorbit pentru „Adevărul” despre importanța votului românilor la alegerile prezidențiale și despre „Wild Danube”, documentarul ce va fi prezentat miercuri 27 noiembrie în Parlamentul European.

Faimosul realizator britanic al seriei de documentare TV despre România ar fi putut trăi în oricare oraş cosmopolit de pe glob, însă a ales să trăiască de câțiva ani la Şirnea, un sătuc de la poalele Carpaţilor.

Celebrul realizator al documentarelor „Wild Carpathia”, „Wild Danube” şi „Flavours of Romania” a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, despre cât de important este ca românii să iasă la vot, dar și despre cât de mult l-a impresionat Delta Dunării, pe care o consideră „Amazonul Europei”.

„Într-o perioadă plină de incertitudini, românii au de făcut o alegere simplă, fie să voteze pentru cineva care susține Rusia și pe Vladimir Putin, care este împotriva NATO, anti-european și care crede că încălzirea globală e o teorie a conspirației, sau să voteze pe cineva care este pro-Europa, pro-NATO și care nu va risca să îndepărteze aliații României. Este o alegere crucială, iar oamenii trebuie să decidă ce fel de viitor vor. Iar românilor trebuie să le pese și să iasă la vot. Ar fi complet de neiertat să nu votați acum când viitorul vostru și al copiilor atârnă în balanță”, a declarat Charlie Ottley pentru ”Adevărul”.

„Delta Dunării este Amazonul Europei”

Celebrul promotor al României este extrem de atașat de mulți ani de țara noastră. Iar faptul că promovează România printr-o proiecție a documentarului ”Wild Danube” în Parlamentul European este încă un exemplu palpabil și lăudabil în acest sens.

”Am fost invitați să prezentăm documentarul la Strasbourg pentru Ziua Națională a României de Excelența Sa Ion Jinga, reprezentantul permanent al României în Consiliul Europei. O facem voluntar și cu toată plăcerea. Este esențial ca România, care are o cultură impresionantă, o istorie bogată și o frumusețe neasemuită, să fie promovată în rândul liderilor europeni. Orice cale prin care putem promova România este un privilegiu pentru noi. Am proiectat Wild Carpathia la Națiunile Unite la New York și Flavours of Romania la Bruxelles”, spune Charlie Ottley.

Pentru Charlie Ottley, Delta Dunării, pe care o promovează atât de frumos în documentarul ”Wild Danube”, este o minune a naturii ce l-a impresionat din multe puncte de vedere.

”M-au impresionat extrem de mult lacurile sălbatice din Deltă, canalele și în mod special rezerva biosferei ce este un Paradis pentru viața sălbatică și pentru biodiversitate și în aceleași timp un ecosistem neprețuit. Am fost impresionat să văd și renovarea constantă a unor destinații-cheie precum Sulina și Jurilovca, protejând în același timp arhitectura unică a Deltei. Pentru mine, Delta Dunării e pur și simplu Amazonul Europei”, mărturisește Charlie Ottley.

Charlie Ottley, care a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol, s-a îndrăgostit de frumuseţile României în timp ce filma seria de documentare „Wild Carpathia“, serie ce avea să facă înconjurul lumii. O serie prin care Charlie Ottley a făcut mai multă reclamă României peste hotare decât au reuşit toate guvernele de după 1990, audienţa cumulată în cele 110 ţări în care s-au difuzat documentarele ridicându-se la 100 de milioane de telespectatori.