Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, și-a lansat cartea în cadrul emisiunii „Poezie și Delicatețuri” de la Prima TV. În timp ce gătea cot la cot cu Mircea Dinescu preparate tradiționale specifice Olteniei, liderul PNL a vorbit despre volumul pe care l-a scris, despre cariera sa militară, dar și despre viața personală.

„Este prima dată în istoria omenirii când un soldat fruntaş prezintă cartea unui general (...) Primul capitol - Viaţa mea aşa cum a fost. Popasuri biografice... este nemaipomenită, este o formă de confesiune, iubirea şi admiraţia pentru femeile din Oltenia. Acest capitol nu poate fi scris de nimeni din afară”, a declarat Mircea Dinescu, la începutul emisiunii.

„Trăirea de acolo nu poate fi decât din trăire”, a replicat președintele Senatului.

Liderul Partidului Național Democrat a dezvăluit în timpul emisiunii că a întâlnit-o pe soția sa în urmă cu mai bine de patru decenii.

„În Armată, când încerci să te impui prin forţă, nu reuşeşti să obţii... Trebuie să îi simţi pe oameni şi ei trebuie să te simtă. Fără simţirea asta reciprocă, nu se face nimic în viaţă”, a mai declarat Nicolae Ciucă în emisiunea „Poezie și Delicatețuri”.

„Nu mi-a venit să cred”

Liderul PNL a făcut și o mărturisire din viața sa personală. Mai exact, Nicolae Ciucă a vorbit despre momentul în care a fost anunțat că pe prima sa nepoată o va chema Anastasia Maria, numele străbunicii sale.

„Am scris şi în carte, dar vreau să vă povestesc. A fost absolut colosal. Pe străbunica, pe care am admirat-o, aşa cum aţi remarcat, o chema Anastasia. Când a fost aproape să vină pe lume prima nepoată, vorbeam cu soţia – că nu aveam curaj să le zic la copii. Am zis să nu interferăm, să ne băgăm noi în seamă cum să-i pună numele la copil. Au venit într-o după-amiază la noi şi au zis: «Am găsit numele la fată». «Care, mă tată?» Era alegerea lor. Când a zis Anastasia şi Maria, am plâns, mi-au dat lacrimile. Nu mi-a venit să cred, că nu le-am zis în viaţa mea”.

Acesta a precizat că străbunica sa l-a „inspirat” extrem de mult.

După difuzarea emisiunii, Nicolae Ciucă a publicat pe Facebook un mesaj în care i-a invitat pe internauți să-i citească cartea.

„«Viața fiecărui om este, în felul ei, o poveste. […] În ce privește propria mea poveste, cea de până acum, firul ei m-a purtat de la vatra satului Plenița și primăverile înflorite din Pădurea Bujorului până la savana africană, munții Afganistanului, dunele de nisip ale Irakului sau Piața Victoriei din București. Pare o poveste neobișnuită, dar veți vedea că nu este.»

Vă invit să citiți cartea „În slujba Țării”, disponibilă acum pe www.nicolaeciuca.ro

Dedic această carte familiei mele și camarazilor mei, cărora le datorez tot ceea ce sunt”, se arată în postarea publicată pe Facebook de președintele PNL.

Cartea „În slujba țării” este disponibilă online, iar cei interesați o pot citi fără a fi nevoie să o achiziționeze. În plus, există și un buton de donații, iar banii urmează să ajungă la Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități.

„Viața pe front e grea și lasă urme. Atât pentru cei ce țin arma în mână, cât și pentru familiile lor, de acasă.

Îmi doresc ca tu, cel ce vei citi această carte, să îndrepți un gând bun și, dacă vei putea, o donație către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități”, se arată pe site-ul lui Nicolae Ciucă.