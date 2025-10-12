search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Angelina Jolie, noi dezvăluiri din divorțul cu Brad Pitt: „Am renunțat la tot, sperând că va fi mai calm”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, a făcut noi declarații în cadrul procesului pe care îl are cu fostul soț, Brad Pitt, privind vânzarea participațiilor sale la crama Château Miraval din Franța, pe care cei doi o dețineau împreună.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Potrivit publicației Just Jared, Jolie a depus pe 9 octombrie o declarație personală la o instanță din California, în care descrie dificultățile prin care a trecut după despărțirea de actor.

„Evenimentele care au dus la nevoia mea de a mă despărți de fostul meu soț au fost dificile din punct de vedere emoțional pentru mine și pentru copiii noștri. După ce am intentat divorțul, i-am lăsat lui controlul asupra caselor noastre din Los Angeles și de la Miraval, fără compensație, sperând că acest lucru îl va face mai calm în relațiile cu mine după o perioadă dificilă și traumatică”, a scris actrița.

Angelina Jolie a precizat că nici ea, nici copiii ei — Maddox (24 de ani), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) și gemenii Vivienne și Knox (17) — nu au mai vizitat domeniul Miraval de la depunerea cererii de divorț, acum aproape zece ani, din cauza „legăturii sale cu evenimentele dureroase care au dus la despărțire”.

Actrița a amintit că Miraval a avut o importanță specială pentru familia lor: „A fost una dintre primele investiții importante pe care le-am făcut împreună. Ne-am căsătorit acolo, am petrecut o parte din timpul sarcinii acolo și mi-am adus acasă copiii gemeni de la spital tot acolo. Să am o ruptură atât de bruscă de casa mea și de amintirile mele a fost dificil, iar pentru copii a fost deosebit de greu.”

Deși Jolie nu a intrat în detalii despre motivele divorțului, presa internațională reamintește că actrița a depus cererea de separare în 2016, după un incident petrecut în timpul unui zbor privat, când Pitt ar fi fost agresiv verbal și fizic. Actorul, în vârstă de 61 de ani, a negat acuzațiile.

Procesul dintre cei doi continuă, iar disputa privind Château Miraval rămâne una dintre cele mai complexe și sensibile etape ale despărțirii lor.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
stirileprotv.ro
image
TEST de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți din imagine
gandul.ro
image
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
mediafax.ro
image
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Soțul ei este îndurerat. Ce i-a pus la picioarele sicriului
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce înseamnă cuvântul „abject” și de ce e adesea folosit greșit
playtech.ro
image
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat pe gânduri! Decizia din minutul 90+9 care a declanșat "jihadul" în meciul numit "hoția secolului"
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur azi dimineață în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile la pensie. Măsurile, cuprinse în pachetul 3
mediaflux.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică