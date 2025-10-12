Angelina Jolie, noi dezvăluiri din divorțul cu Brad Pitt: „Am renunțat la tot, sperând că va fi mai calm”

Actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, a făcut noi declarații în cadrul procesului pe care îl are cu fostul soț, Brad Pitt, privind vânzarea participațiilor sale la crama Château Miraval din Franța, pe care cei doi o dețineau împreună.

Potrivit publicației Just Jared, Jolie a depus pe 9 octombrie o declarație personală la o instanță din California, în care descrie dificultățile prin care a trecut după despărțirea de actor.

„Evenimentele care au dus la nevoia mea de a mă despărți de fostul meu soț au fost dificile din punct de vedere emoțional pentru mine și pentru copiii noștri. După ce am intentat divorțul, i-am lăsat lui controlul asupra caselor noastre din Los Angeles și de la Miraval, fără compensație, sperând că acest lucru îl va face mai calm în relațiile cu mine după o perioadă dificilă și traumatică”, a scris actrița.

Angelina Jolie a precizat că nici ea, nici copiii ei — Maddox (24 de ani), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) și gemenii Vivienne și Knox (17) — nu au mai vizitat domeniul Miraval de la depunerea cererii de divorț, acum aproape zece ani, din cauza „legăturii sale cu evenimentele dureroase care au dus la despărțire”.

Actrița a amintit că Miraval a avut o importanță specială pentru familia lor: „A fost una dintre primele investiții importante pe care le-am făcut împreună. Ne-am căsătorit acolo, am petrecut o parte din timpul sarcinii acolo și mi-am adus acasă copiii gemeni de la spital tot acolo. Să am o ruptură atât de bruscă de casa mea și de amintirile mele a fost dificil, iar pentru copii a fost deosebit de greu.”

Deși Jolie nu a intrat în detalii despre motivele divorțului, presa internațională reamintește că actrița a depus cererea de separare în 2016, după un incident petrecut în timpul unui zbor privat, când Pitt ar fi fost agresiv verbal și fizic. Actorul, în vârstă de 61 de ani, a negat acuzațiile.

Procesul dintre cei doi continuă, iar disputa privind Château Miraval rămâne una dintre cele mai complexe și sensibile etape ale despărțirii lor.