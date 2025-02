„I s-a părut că pantofii mei sunt armă albă.” Ce a pățit Lidia Buble în aeroport, la controlul de securitate

Lidia Buble a avut parte de o situație neașteptată în timp ce se afla pe aeroport. Artista a povestit amuzată ce a pățit la controlul de securitate din cauza pantofilor săi.

„Ajung la partea de control în aeroport. Pun valiza pe bandă, pun toate lucrurile, nu m-am descălțat pentru că nu mi s-a părut că nu am niște pantofi pe care trebuie să îi dau jos din picioare. Ajung în dreptul domnului care trebuia să mă controleze și îmi zice: ”Ce pantofi sunt ăștia? Sunt înalți?”. S-a minunat de acești pantofi. Băi, când am ridicat pantalonul și s-a uitat la ei… așa de rău îmi pare că nu am avut o cameră să-i filmez fața. A fost prea tare. Deci, el voia să mă descalțe pentru că i s-a părut că pantofii mei sunt armă albă. Bine, adevărul e că ce colțuri au.. pot să omor și gândacii de pe la colțuri”, le-a spus Lidia Buble fanilor săi, potrivit Libertatea.

Artista a povestit și de o altă întîmplare cu gândaci. „Mi s-a întâmplat de două ori de când am ajuns aici. Alaltăieri am mers la o terasă, îmi comand un cocktail, încep să beau din el și, la un moment dat, mi se blochează paiul. Mișc așa puțin din pai și iese la suprafață un gândac. Deci mi s-a făcut rău instantaneu”, a povestit cântăreața.

Lidia Buble a explicat că, deși a returnat imediat băutura, personalul restaurantului nu înțelegea de ce este atât de deranjată.

„Am trimis paharul înapoi la bar, iar ăia șocați nu înțelegeau, arătându-le gândacul, nu înțelegeau de ce am dus eu paharul înapoi. Au venit trei șefi de sală să mă întrebe care este motivul pentru care am dat paharul înapoi”, a mai spus Lidia Buble.