Stela Enache împlinește 75 de ani. „Pot spune că am muncit o viață întreagă cam degeaba”

Interpreta celebrei piese „Ani de liceu”, Stela Enache, împlinește 75 de ani, vineri, pe 24 ianuarie. Cu această ocazie, artista a oferit un interviu pentru Click! în care a discutat despre noua generație de artiști, dar și despre pensia pe care o primește după o viață dedicată scenei. Cu toate acestea, nu renunță la marea sa pasiune pentru muzică. „Am muncit o viață întreagă cam degeaba” spune Stela Enache despre suma pe care o primește lunar ca pensie.

Întrebată despre cum se simte în legătură cu vârsta pe care a împlinit-o astăzi, artista a răspuns că își păstrează starea bună de spirit și optimismul caracteristic. „Împlinesc 75 de ani. Mă îngrozește cifra, dar ăsta e adevărul, important e, de fapt, cum te simți ca om. Eu mă simt la fel de vioaie, de veselă, de optimistă. Iubesc oamenii, în general, iar asta îmi dă un avânt. Nu pot să văd urâtul, încerc să scot ce este mai frumos din oameni”, menționează ea în interviul Click.ro.

Stela Enache a oferit câteva detalii și despre cum își va petrecere aniversarea. „Voi serba cu cei dragi, la un local, va fi frumos, vor fi vreo 25 de persoane, prietenii mei apropiați. Pentru că nu pot să mă întâlnesc cu copiii, căci un nepot se pregătește de Bacalaureat, iar altul este student și are examene, ne vom vedea, undeva, spre primăvară, când va fi frumos și cald. Atunci ne vom pune de acord”.

„Am muncit o viață întreagă cam degeaba”

Cunoscută pentru piesa „Ani de liceu”, coloana sonoră a filmului „Liceenii”, Stela Enache recunoaște că această piesă i-a adus faima dar nu și câștiguri financiare substanțiale, contrar așteptărilor multor români. „Nu e chiar așa, nu m-am îmbogățit din această piesă, trăim în altă lume, dacă trăiam în America, nu mai aveam griji, poate că eram milionară. Piesa este o punte între generații. Copiii care vin la spectacolele mele habar n-au cine a compus-o, cine a cântat-o, căci o interpretează și alții și bine fac, eu nu mă supăr.

Deși are o carieră artistică de peste 50 de ani, pensia ei nu reflectă munca pe care a depus-o în tot acest timp. „Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare.

Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit.”

Artista nu și-a încheiat activitatea profesională și spune că acum lucrează în cadrul unei universități din Capitală. „Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng, însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”

Cariera muzicală în perioada comunismului

Stela Enache a pășit de multe ori și pe scenele din străinătate, unde standardele erau mai înalte decât în România de la acea vreme. „Am cântat și pe vasele de croazieră și în mai multe țări. Rochițele de scenă mi le cumpăram singură, întotdeauna, n-am primit nicio rochie de la vreo creatoare de modă. A fost o investiție pe care am făcut-o.

În străinătate, trebuia să arăți într-un fel. Să nu-ți fie jenă, veneam din comunism. Ce-mi luam din Germania, îmbrăcam în Danemerca, și invers, ca să nu am aceeași rochie cu vreo spectatoare din primul rând!”, mai susține artista.