Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
George Clooney a început să bea din nou după eșecul de pe Broadway. Soția sa, Amal, amenință că îl părăsește

Publicat:

George Clooney și soția sa, avocata Amal Clooney, ar putea divorța. Motivul ar fi că actorul a început să bea din nou după eșecul de pe Broadway.

Amal și George Clooney FOTO: Profimedia
Amal și George Clooney FOTO: Profimedia

Clooney, în vârstă de 64 de ani, a mărturisit că, după eșecul piesei de pe Broadway „Good Night, and Good Luck”, s-a „îmbătat” atât de tare încât a doua zi se simțea „ca un bețiv prost” din liceu, scrie Kino Lux.

Dar Amal, în vârstă de 47 de ani, nu împărtășește umorul soțului ei. Surse apropiate amintesc că ea a fost cea care l-a convins pe soțul ei să reducă semnificativ consumul de alcool după ce, în decembrie 2021, acesta a fost imobilizat la pat din cauza pancreatitei.

”George nu a băut mult timp, iar asta i-a cerut o voință de fier. Amal ura faptul că el întotdeauna exagera și nu se oprea niciodată la un pahar sau două”, spune o sursă apropiată cuplului.

De aceea, afirmațiile lui Clooney cu privire la revenirea la băutură sunt interpretate de Amal ca un semnal de alarmă, iar ea amenință că va pleca. Deși actorul insistă că nu are probleme cu alcoolul, trecutul său, inclusiv deceniile de beții alături de Brad Pitt, îi dau soției motive de îngrijorare.

Persoane apropiate de cuplu afirmă:

”Amal a dat de înțeles că nu va tolera dacă el va începe din nou să bea regulat. El poate glumi pe seama asta, dar dacă va dori să revină la acest stil de viață, va juca ruleta rusească cu căsnicia sa”.

