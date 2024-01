George Clooney face dezvăluiri incendiare din viața de familie: cum își împarte timpul între gemeni și platourile de filmare VIDEO

George Clooney a dezvăluit într-o emisiune cum gemenii, pe care îi are cu Amal, cu care s-a căsătorit în Veneția, în anul 2014, i-au schimbat viața.

Starul hollywoodian în vârstă de 62 de ani își împarte timpul între gemenii Alexander și Ella, în vârstă de șase ani, pe care îi are împreună cu Amal, cu avocata specializată în drepturile omului, în vârstă de 45 de ani, cu care s-a căsătorit în 2014, conform Daily Mail.

George Clooney a regizat cel mai recent drama biografică The Boys in the Boat și a fost intervievat în emisiunea „This Morning“ de miercuri, alături de Joel Edgerton, starul filmului.

Actorul a glumit spunând că viața cu gemenii săi este ca și cum ar fi „doi împotriva unuia“. El a explicat: „De fapt, nu știu dacă voi mai regiza prea mult, pentru că îmi ia foarte mult timp și am gemeni de șase ani!“.

„Este ca doi contra unu? Da, așa este! E complicat, copiii mei vorbesc fluent italiana și franceza... Și știi cine nu vorbește nimic din toate astea! (face un gest către el însuși) așa că e un dezastru!“.

Subiectul filmului este povestea echipei de canotaj a Universității din Washington și încercarea sportivilor de a participa la Jocurile Olimpice de vară din 1936. George a recunoscut: "Regia pe apă este dificilă. Am făcut "Furtuna perfectă", așa că, să mă credeți, mă pricep la apă'. Furtuna perfectă este un film din 2000 despre dezastrele maritime, în care George a jucat, dar nu a regizat. Mark Wahlberg a jucat, însă, în acest film.

Întrebat dacă este adevărat că se gândește să se retragă din actorie, George a declarat: „Acum joc mai mult - tocmai am făcut un film cu frumușelul Brad Pitt“.