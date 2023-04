Colecție impresionantă de obiecte ce i-au aparținut lui Freddie Mercury, scoasă la licitație

O colecție de 1.500 de obiecte ce i-au aparținut starului Queen vor fi scose la licitație. Printre acestea se numără și foi de hârtie pe care Freddie Mercury și-a notat unele versuri.

Când a murit în 1991, Freddie Mercury i-a lăsat atât casa, cât și tot ce era în ea prietenei sale Mary Austin, cea care a avut grijă de el până în clipa decesului.

Acum, Mary Austin a anunțat că va vinde la licitație 1.500 de obiecte care i-au aparținut starului. Acestea vor fi expuse la Sotheby's din Londra în timpul verii, într-o secvență de galerie special concepută, înainte de a fi vândute în septembrie.

Licitația este de așteptat să aducă peste 6 milioane de lire sterline, iar o parte din încasări vor fi donate în scopuri caritabile, anunță BBC.

Vor fi vândute obiecte precum telefonul pe care Freddie îl avea lângă pat, un bar de marmură special comandat și scaune de bar asortate, șervețele monogramate de cocktail brodate cu un „F” verde și un mic pieptene de mustață argintie. Și vesta lui preferată, purtată în ultimul său videoclip „These are the Days of Our Lives”, în 1991, va fi licitată.

Costumele de scenă ale lui Mercury vor fi vândute, inclusiv catsuit-uri cu paiete, pantofi sclipitori și blana falsă, catifea roșie și coroana de pietre și mantia asortată pe care a purtat-o în timpul ultimului său turneu cu Queen în anii 1980.

Mary Austin a decis să vândă colecția, "pentru că trebuie să-mi pun treburile în ordine", explică ea. Austin, în vârstă de 72 de ani, adaugă: "A venit timpul să iau decizia dificilă de a închide acest capitol foarte special din viața mea".

Și dincolo de câteva "cadouri personale" și fotografii ale celor doi împreună, Mary Austin vinde totul.

Casa, Garden Lodge, din Kensington, a rămas aproape în întregime așa cum Mercur a părăsit-o timp de trei decenii, completată cu mobilierul antic, operele de artă și sticla pe care le-a colectat și țesăturile somptuoase pe care le-a iubit.

Un punct culminant al licitației va consta în vânzarea versurilor scrise de mână ale lui Freddie Mercury. Sunt versurile de lucru la una dintre cele mai cunoscute melodii: „We Are The Champions”, inclusiv armonii și acorduri, scrise pe nouă pagini. Acestea sunt de așteptat să vândă pentru 200.000-300.000 de lire sterline.

Versurile pentru Killer Queen, scrise pe o singură foaie de hârtie în 1974, sunt de așteptat să se vândă cu 50.000-70.000 de lire sterline.