Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
AI va atinge capacitatea umană în 5-8 ani. Testul pe care inteligența artificială trebuie să îl treacă

Publicat:

Demis Hassabis, directorul executiv al Google DeepMind, a afirmat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani și va atinge capacitatea umană, transmite agenţia EFE.

AI va raţiona în mod similar cu omul. FOTO Shutterstock
AI va raţiona în mod similar cu omul. FOTO Shutterstock

„Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană", a declarat directorul executiv, descriind evoluţia accelerată a acestei tehnologii, în timpul intervenţiei sale la summitul privind impactului AI, care se desfăşoară în India, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Pentru a ajunge la acest rezultat, expertul a propus un nou standard de evaluare numit „Testul Einstein", care urmăreşte să determine dacă o maşină dispune de o capacitate de inovare ştiinţifică autonomă, dincolo de imitarea datelor acumulate.

„Conceptul constă în antrenarea unei AI cu toate informaţiile umane, dar întrerupând datele în (anul) 1911", a explicat el în timpul intervenţiei sale la summitul care reuneşte sute de lideri din domeniul tehnologiei.

Provocarea lansată de Hassabis constă în a observa dacă algoritmul este capabil să inventeze singur teoria relativităţii generale, aşa cum a făcut Albert Einstein în 1915.

Responsabilul diviziei AI a Google a declarat că instrumentele actuale acţionează ca experţi enciclopedici, dar încă nu au o dimensiune creativă reală.

Ele rezolvă doar ceea ce există deja şi nu generează noi ipoteze ştiinţifice de acest calibru", a subliniat directorul executiv, descriind limitările sistemelor lingvistice masive actuale.

Foaia de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv necesită combinarea capacităţii de planificare a sistemelor precum AlphaGo cu scara de procesare a modelelor fundamentale moderne.

Directorul executiv al Google DeepMind a subliniat că modele precum Gemini vor fi o parte esenţială a soluţiei finale, servind ca o hartă a modului în care funcţionează lumea, pe baza căreia se vor putea efectua sarcini de învăţare avansată.

Tranziţia ar permite AI să nu mai fie o enciclopedie foarte rapidă, ci să devină un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minţii umane.

 India AI Impact Summit 2026, cel mai mare summit AI de până în prezent, este conceput ca o platformă pentru definirea echilibrului între inovaţia extremă şi securitatea oamenilor din întreaga lume.

Summitul din capitala Indiei găzduieşte peste 20 de şefi de stat şi 500 de lideri din industria tehnologică, cu scopul de a conveni asupra regulilor care vor guverna economia digitală în următorul deceniu.

