Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Feli, deranjată de criticile unui fan: „Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța”

Publicat:

Feli, în vârstă de 39 de ani, a reacționat în mod tranșant pe rețelele de socializare, după ce a fost criticată de un bărbat că nu a făcut fotografii cu fanii la finalul unui concert.

Feli Donose FOTO: Instagram
Feli Donose FOTO: Instagram

Feli este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Din acest punct de vedere, primește mii de mesaje pe rețelele de socializare din partea urmăritorilor, însă unul dintre ele i-a atras atenția zilele trecute.

Artista spun că a fost criticată de un bărbat pentru că nu a stat la finalul unui concert să facă poze.

Feli a menționat că nu este stilul său să trateze cu refuz publicul care vrea să se fotografieze cu ea, dar că după acel concert seară a avut o stare de anxietate.

„Norocoși sunt artiștii care în ziua de azi au fani cu adevărat, pentru că, de cele mai multe ori, nu mai avem fani, doar dacă oferim ceva la schimb. Este ceva 100% condiționat.

Am avut un concert și, pentru prima dată, am avut un atac de anxietate și nu am stat la poze. O dată! În 11 ani, nu am stat la poze… Mă rog, nu vine el la mine la concerte de 11 ani, dar… aveți idee, în mare.

Oamenii care vin la concertele mele știu că stau la poze până la ultimul om din coadă. Eu nu plec până nu am fac poze cu toată lumea și mă îmbrățișez cu cine simt să mă îmbrățișez”, a povestit Feli Donose. 

„Nu suntem maimuțe” 

Cântăreței i s-a părut lipsă de repect să fie criticată pentru un incident izolat, iar celor care merg la concerte doar pentru poze le-a transmis categoric să nu o mai facă:

Noi nu suntem nici maimuțe, să stăm acolo să facem poze nonstop orice ar fi, suntem oameni și avem suflet. Mai obosim și poate obosim, nu suntem într-o stare bună. Exact ca și voi! Toată lumea e la fel. Mai ales în simțire…

Mi se pare foarte, foarte, foarte urât și o foarte mare lipsă de respect ca oamenii care, aparent iubesc muzica ta, să se comporte așa. Nu mai veniți la noi la concerte! Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța, (…).

Nu mă afectează bullying-ul în social media, dar mă deranjează lipsa de repect. Puteți să mă blocați!”, a transmis Feli.   

Feli Donose, în vâstă de 39 de ani, este una dintre cele mai puternice voci din România, devenită celebră după participarea la „Vocea României“, de la Pro TV. 

