Ed Sheeran a câștigat procesul în care a fost acuzat de plagiat și nu va mai renunța la cariera muzicală

Cântărețul britanic Ed Sheeran a câștigat procesul în care a fost acuzat de plagiat. Acesta a negat că a folosit elemente ale unui cântec cunoscut într-una din piesele sale cu care a devenit celebru în întreaga lume.

Moștenitorii lui Ed Townsend, muzician care a compus piesa "Let's Get It On", alături de Marvin Gaye, au susținut că Ed Sheeran alături de Music Group și Sony Music Publishing le datorează bani deoarece artistul britanic ar fi încălcat drepturile de autor.

Ed Sheeran a negat că a folosit elemente din cântec pentru hitul "Thinking Out Loud". El a precizat că dacă va pierde procesul care a avut loc la New York, va renunța la cariera muzicală.

Acuzarea a adus în fața instanței mărturia unui muzicolog care a declarat că progresia acordurilor prezente în piesele "Thinking Out Loud" și "Let's Get It On" este aproape similară. După această declarație, Ed Sheeran a scos chitara în sala de judecată și a cântat cele patru acorduri pentru a oferi asigurări că sună diferit față de clasicul soul al lui Marvin Gaye, lansat în anul 1973.

Cântărețul și compozitorul, în vârstă de 32 de ani, câștigă al doilea proces în mai puțin de un an, după ce anul trecut a câștigat un proces intentat de doi cântăreți care l-au acuzat că a plagiat o linie melodică în piesa "Shape of You". El a obținut atunci 1 milion de dolari despăgubire pentru acoperirea cheltuielilor de judecată.