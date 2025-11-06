După despărțire, Cătălin Cazacu i-a cerut Ramonei Olaru inelul de logodnă înapoi. Cum își justifică sportivul gestul

Ramona Olaru și sportivul Cătălin Cazacu, fostul său logodnic, s-au înțepat reciproc după ce vedeta TV a pomenit despre inelul de logodnă pe care fostul său iubit i l-a cerut înapoi după ruperea relației.

În urmă cu mai bine de doi ani, asistenta TV de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru, părea să își fi găsit fericirea în brațele lui Cătălin Cazacu, deși, la acea vreme, căuta încă să își vindece rănile trecutului.

Vedeta TV și cunoscutul sportiv s-au logodit și urmau să se căsătorească, însă relația lor n-a mai ajuns în acel punct. După ruperea relației, Cătălin Cazacu i-a cerut Ramonei Olaru inelul de logodnă înapoi

„Mi se pare o prostie asta. Dacă e dat, atunci să fie, nu să-ți recuperezi banii tu, nebunule, care ești (...) «Ești o vagaboantă». Așa mi-a zis atunci când mi-a cerut inelul, nu știu de ce mi-a zis așa, probabil că așa îi plăcea, să stea cu astfel de femei. Eu nu eram, și nu trebuia să spună asta”, a povestit Ramona Olarul în podcastul Vorba lu' Jorge, difuzat săptămâna aceasta.

Vedeta TV a explicat cum a procedat:

„Mi-a cerut inelul înapoi, i l-am dat, am încheiat povestea. Am încheiat de tot, nu am mai răspuns niciodată la nimic. (...) A venit 1 martie, eu am mulți colegi care îmi aduc flori, buchete peste buchete, le-am făcut poze și le-am postat. Apoi individul a scris: «Bine că ai vrut să faci femeie de casă, să-i dea alții flori la vagaboantă» sau ceva de genul. M-a făcut vagaboantă pentru că mi-a dat cineva flori, pe story, iar apoi au preluat toate ziarele. Nu pot să consider un asemenea om bărbat”, a spus Ramona Olaru în podcastul lui Jorge.

„Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet”

Cătălin Cazacu a reacționat la afirmațiile vedetei TV.

„Inelul pe care ți l-am dat a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și porți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet. La fel este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult”, a mărturisit Cătălin Cazacu, la „Un Show Păcătos”.