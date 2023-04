Ramona Olaru a plecat de la „Neatza cu Răzvan și Dani” din cauza fostului iubit. „Nu mai puteam fizic”

Ramona Olaru și Iulian Adrian Popescu, cunoscut sub numele de Cuza, au avut o relație tumultuoasă, timp de doi ani de zile, presărată cu mai multe despărțiri temporare. Cei doi au încercat, ulterior, să păstreze o relație profesională, dar au eșuat și la acest capitol. Asistenta TV recunoaște acum că i-a fost incomod să împartă platoul de filmare cu fostul iubit.

După ce au încercat, în repetate rânduri, să își salveze relația, Ramona Olaru și Cuza au rămas, pentru o perioadă, colegi de platou. Deși asistenta TV susține că focul iubirii se stinsese, în cele din urmă a decis să rupă orice legătură cu fostul iubit. Acest lucru a însemnat inclusiv să tragă chiulul din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”.

I-a fost incomod să împartă platoul cu fostul iubit

Ramona Olaru s-a confesat în privința vieții sale personale în cadrul podcastului lui Ameri Nasrin.

„Avem o relație de colegialitate. Acum la un an și jumătate de la despărțire, putem conviețui, dar nu putem vorbi în afara platoului. Dacă în perioada în care tu ai fost foarte aproape de mine nu ai avut lucruri bune și normale, în legătură cu mine, cu siguranță de atunci n-o să ai. Am chestia asta, ce-a fost în trecut, de ce să mai car după mine în ceea ce vreau să formez în continuare? Gata, a închis la pâine”, a povestit vedeta.

Cu toate acestea, atunci când Cuza și colegii săi din trupa Noaptea Târziu au fost invitați în emisiune, tachinările au fost nelipsite. În cadrul unei ediții a matinalului, îndrăgitul YouTuber i-a dedicat câteva versuri fostei sale iubite, prin care îi cerea înapoi un tricou. Piesa a stârnit aplauze și hohote de râs.

„A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a mai adăugat Ramona Olaru.

De 4 ani merge la terapie

Cu toate că, în prezent, vedeta pare să își fi găsit fericirea în brațele lui Cătălin Cazacu, ea caută, în continuare, să își vindece rănile trecutului. Înainte de cunoscuta relație cu Cuza, frumoasa asistentă de la Neatza a fost căsătorită.

„Nu a fost neapărat o nuntă, la starea civilă și atât. Eu în continuare vreau treaba asta. Eu așa văd viața, în doi. Mi se pare cel mai tare lucru, dar să fii pe aceeași direcție. Nu a fost la mine cazul, dar ca idee. A fost foarte mișto, pentru mine asta e scopul și capătul lucrurilor pe care le dobândești în viață. Dar nu mai alerg în disperare, fără să văd ce se întâmplă”, a explicat asistenta TV, în interviul pentru podcast.

Cu toate că mariajul nu s-a terminat în condiții bune, iar vedeta merge de patru ani merge la psiholog, ea visează, în continuare ca, într-o bună zi să îmbrace rochia de mireasă. Ramona a fost măritată cu Bogdan Olaru timp de 3 ani. Cei doi au divorțat în 2019.

Decizia a fost luată de Ramona, după multe încercări de reechilibrare a relației. Surse din anturajul Ramonei au susținut că nu a fost vorba de infidelitate, însă vedeta a declarat contrariul. În cadrul ediției Neatza cu Răzvan și Dani de pe data de 22 iunie 2021, declarațiile Ramonei i-au lăsat fără cuvinte pe prezentatori.

„Când mi-am dat seama cu cine m-a înșelat fostul meu soț, ăla de demult, mi-am dat seama ce înseamnă vorba «până când moartea ne va despărți»”, a spus, sarcastic, Ramona Olaru.